Önce rehin aldı, sonra çevreye rastgele ateş açtı

Olay, Damlar Mahallesi Gurur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, F.K.'nın elindeki tüfekle birini rehin aldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisi karşısında gören F.K. ise rehin aldığı kişiyi bırakıp, çevreye rastgele ateş açtı. Ekipler şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. F.K.'nın yakınları da ikna etmek üzere olay yerine geldi. Polis ekipleri ve yakınlarının yaklaşık 1 saatlik ikna çalışmaları neticesinde F.K., elindeki tüfeği polis ekiplerine teslim etti. F.K. gözaltına alındı, olay yerinde bulunan otomobilde ve evde de inceleme yapıldı.
Öte yandan, F.K.'nın rehin aldığı kişinin ortağı olduğu ve aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.