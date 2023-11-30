Gebze Hürriyet Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Civil’in halası Fatma Zıvalı 83 yaşında hayatını kaybetti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, merhumun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirerek başsağlığı diledi. Başkan Hürriyet’e CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Hürriyet Mahalle Muhtarı Ahmet Aslan ile Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran eşlik etti.
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Başkan Hürriyet’ten Zıvalı ailesine taziye ziyareti
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 83 yaşında hayatını kaybeden Fatma Zıvalı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.