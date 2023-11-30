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Başkan Hürriyet’ten Zıvalı ailesine taziye ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 83 yaşında hayatını kaybeden Fatma Zıvalı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi

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Başkan Hürriyet’ten Zıvalı ailesine taziye ziyareti mask
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Gebze Hürriyet Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Civil’in halası Fatma Zıvalı 83 yaşında hayatını kaybetti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, merhumun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirerek başsağlığı diledi. Başkan Hürriyet’e CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Hürriyet Mahalle Muhtarı Ahmet Aslan ile Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran eşlik etti.
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30 Kas 2023 - 15:46 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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