Kocaeli Giresunlular Dernekler Topluluğu Derneği’nden Başkan Hürriyet’e coşkulu karşılama

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Giresunlular Dernekler Topluluğu Dernek Başkanı Hatem Soysal ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan eşlik ederken; ziyarette Kocaeli Giresunlular Dernekler Topluluğu Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Bölük, Ademyavuz Mahalle Muhtarı Ekrem Usanmaz, Hürriyet Mahalle Muhtarı Ahmet Aslan, Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran, Ulus Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sedat Kıldacı ve Beylikbağı Mahalle Muhtar Vekili Cengiz Cebeci ile dernek üyeleri yer aldı.

HÜRRİYET, “BU KENTİ TANIYAN BİR KARDEŞİNİZİM”

Ziyarette coşkuyla karşılanan Başkan Hürriyet, “Seçim olmadan yapılan ziyaretlerin; bir merhabanın, el sıkmanın, kucaklaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Çok uzun zamandır bu kentte yaşayan ve dört bir tarafını dolaşmış biri olarak; bir siyasetçi değil bir yurttaş olarak bu kenti bilen bir kardeşinizim. Biz bu kentin en can alıcı, en sıkıntılı, en desteğe ihtiyaç duyduğu dönemlerde her şeyi kenara koyarak elimizden geldiğince siyaset gözetmeksizin koşmaya çalıştık. Yarın öbür gün bize oy verir mi diye hiç düşünmedik.

“BU BÖLGENİN SORUNLARI İLE MÜCADELE ETTİK”

Bugüne kadar halkımızı bizden beklediği hizmetler ve talepler doğrultusunda hizmet etmeye, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çaba gösterdik. Ufacık bir sorunu çözmekte bile faydamız olduysa ne mutlu bize diyorum. Bu akşam beni bir siyasetçi olarak değil; kardeşiniz, komşunuz olarak kabul görün. Sorumluluk alanım dışında da olsa elimden geldiği kadar çözüm üretmeye, yardımcı olmaya gayret ediyorum.

“GEBZE’Yİ ÖNEMSİYORUM”

Bu bölgeyi seviyorum. Milletvekilliği dönemimde de sıkça ziyaret ettiğim hatta öncesine dayanan destek ve beraberlik içinde bu bölge için koşuşturduk. Beylikbağı bölgesi manevi olarak bir iletişim kurduğumuz, komşum gibi olduğum bir bölge. Hatta bu bölgede yaşanan tapu sorunları ile de mücadele etmeye çalıştık. Bu dönem seçilen her belediye başkanı zorluklarla mücadele ediyor ve bu bizim için daha da zor. Ekip arkadaşlarımla birlikte hiç şikâyet etmeksizin tıkanan yollara rağmen sorunları çözmeye gayret ediyoruz. Bu şartlar altında bile birçok projeyi hayata geçirdik. Dördüncü kreşimiz bitmek üzere, iki adet kütüphane yaptık, kiralamaların birçoğunu bitirdik ve şu anda o kadar ciddi bir mal varlığı elde ettik ki; İzmit Belediyesine kazandırdığımız gayrimenkuller ile yatırımı arttırdık.

“BAŞIMIN ÜZERİNDE YERİNİZ VAR”

Kadın Girişimciler Merkezinden yaşam merkezlerine kadar, profesyonel bir dershaneden birçok sosyal tesise kadar İzmit’e birçok hizmet kazandırdık ve bunlar daha önce İzmit Belediyesinin hizmetinde olmayan şeylerdi. Devletin dahi Alzheimer merkezi yok İzmit Belediyesinin Alzheimer Yaşam Evi var; devletin otizm merkezi yok İzmit Belediyesinin Otizm merkezi var. Hangi görevde olursak olalım bir derdiniz ihtiyacınız olduğunda başımın üzerinde yeriniz var” şeklinde konuştu.

SOYSAL, “13 YIL DERNEK BAŞKANLIĞI YAPTIM”

Kocaeli Giresunlular Dernekler Topluluğu Derneği Başkanı Hatem Soysal, “Ben 13 yıl dernek başkanlığı yaptım. Fatma Başkanımızın ne birlik başkanlığımda ne de onursal başkanlığımda bir güne bir gün gelip bana derneğinizden destek isteyeceğim veya size ihtiyacım var gibi bir isteği olmadı. Ama şunu söylemeliyim ki geçtiğimiz günlerde bir şölen yaptık; Fatma Hanımdan tek duyduğum, ‘Benden bir isteğiniz var mı, bir talebiniz var mı?’ oldu.

“EN ÇALIŞKAN BELEDİYE BAŞKANI”

Fatma Başkanımız bu bölgeyi sevdiği ve hemşerileri olduğu için derneğimizi ziyaret etmek istediğini söyledi. Şunu da belirtmek isterim ki Türkiye’de en çalışkan, işini layıkıyla yapan en iyi 2’nci belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’tir. Ben de böyle bir başkanın bizi ziyaret etmesinden dolayı gurur duyuyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

BÖLÜK, “DAVETİMİZİ KIRMADIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kocaeli Giresunlular Dernekler Topluluğu Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Bölük, “Fatma Başkanımızın derneğimizi ziyaret edeceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Hatta bu daveti kendisine ben yaptım. Davetimizi kırmadığı için çok teşekkür ediyorum derneğimize hoş geldiniz diyorum ”dedi.

ORHAN, “BİZLERİ GURURLANDIRIYOR”

CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, “Hatem Başkanımız birçok faaliyetine ve çalışmasına bizleri de dahil ediyor. Biz de bu etkinliklerde yanınızda olmaktan onur duyuyoruz. Fatma Başkanımız, sorumluluk alanı olmamasına rağmen her çağırdığımızda gece gündüz demeden yanımızda olmaya çalışıyor. Kocaeli’de böyle dinamik, çalışkan ve başarılı bir kadın başkan olması bizleri gururlandırıyor” dedi.