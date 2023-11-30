Filistinli Kadınlara Destek Platformu: “Bu bir milat!”

İsrail’in Filistinli vatandaşları savaş etiğine aykırı bir şekilde katletmesi sonucunda dünyada ve Türkiye’de insan hakları savunucuları eylemlerini sürdürüyor. Kocaeli yerelinde birçok ilçede İsrail’e tepkiler gün geçtikçe arttı. Bugün saat 14.00’da Filistinli Kadınlara Destek Platformu İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde açıklama yaptı. 15 gün önce açıklan platform Filistinli kadınlara her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

“İSRAİL BİR DEVLET DEĞİL”

Filistinli Kadınlara Destek Platformu Sözcüsü Selma Eriş platform adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Sözümüze ve eylemimize Rabbimizi, siz değerli dostlarımızı ve tüm insanlığı şahit kılıyoruz. Haftalardır Gazze'de art arda insanlık suçları işleyen, kanlı işgal siciline yeni bir soykırım daha ekleyen zalim İsrail yönetimine ve destekçilerine bir sözümüz var. Bilinmelidir ki, İsrail asla bir devlet değildir. Gasbettiği topraklarda terör estiren, çocukları, kadınları göz göre katleden, zulmüyle masum insanları yurtlarından eden bir katil sürüsüdür. Vahşet ve katliamla var olmaya çalışan bu Siyonist kabile, vicdanlarda çoktan hüküm giymiştir.

“İNSANLIK İÇİN UTANÇ”

Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımın insanlık adına utanç verici sonuçlarını sadece rakamlara indirgemek bizlere yakışmaz, o yüzden bugün derdimizi, tepkimizi sayılarla, haber bültenlerinde defalarca duyduğumuz günlük verilerle değil hislerimizi ve ortak öfkemizi paylaşarak dile getiriyoruz. Filistin için semaya yükselen çığlık ve dünyanın dört bir yanında sokaklardan taşan insanlık dalgası, sadece. tek bir şey için. Gazze'deki soykırımın durması ve zalim İsrail yönetiminin cezasını derhal bulması.

“HAKLI TALEPLERİNİZ KARŞILIK BULACAK”

İnanıyoruz ki dualarımız ve haklı talebimiz karşılık bulacak ve bu katiller yargılanacaktır. Şu bir gerçek ki bugün olmasa bile yarın ilahi mahkemede bu hesap görülecek ve Hak yerini bulacaktır. Filistinli Kadınlara Destek Platformu olarak... Kadınlar, anneler, kardeşler ve eşler olarak tüm yaşananlara şahidiz. Kocaeli'den, şehrimizden insanlığın bu ortak duasına katılıyor, sesimiz, yüreğimiz ve eylemimizle katliama, işgale dur diyoruz.

“KALBİMİZ FİLİSTİN İÇİN ÇARPACAK”

Günlerdir gece gündüz süren eylemimiz bugün sadece şeklen sona eriyor. Kalbimiz daima Filistinli kardeşlerimiz için çarpacak, bilinç ve duyarlılıkla onlar için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. İsrail insanlığın yüz karasıdır, ne zalim ele başları ne de batıdaki hamileri bu gerçeği asla gizlemeyez. Filistin halkının haklılığı ve onurlu direnişi, yalanlarla ve çarpıtma haberlerle gölgelenemez. Dünya kamuoyu artık gerçeği görüyor, doğudan batıya yeryüzünün her köşesinde Gazzeli çocukların, annelerin, babaların hakkı savunuluyor. Bu süreç bir milat olmalı. Filistin ve Kudüs geç kalmış özgürlüğüne artık kavuşmalı. Yaşasın Gazze, kahrolsun İsrail.”