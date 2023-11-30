Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

28 Kasım'da yapılan ölçümde ise su seviyesi 15 milyon 26 bin metreküp ile yüzde 29 seviyesine ulaşmıştı. Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi ise yüzde 64’ten bugün yapılan ölçümde ise 18 milyon 12 bin metreküp ile yüzde 80 olarak ölçülmüştü.

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Bugün yapılan İSU’nun yayınlamış olduğu son verilere göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 33 olarak ölçülürken, Namazgah Barajı'ndaki doluluk oranı ise 18 milyon 980 bin metreküp ile yüzde 80 olarak ölçüldü.

ALİ SAĞLIK NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İSU Genel Kurulu’nda kuraklığa ilişkin konuşan Ali Sağlık “Nerede su var o suyu nasıl arıtırız diye çalışmalar devam ediyor. Kocaeli çok anormal bir kuraklık yaşamadığı sürece inşallah susuzlukla karşılaşmayacaktır.”demişti.