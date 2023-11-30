- Gündem

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Yuvacık Barajı son yağışların ardından yüzde 33 seviyesine yükseldi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi mask

28 Kasım'da yapılan ölçümde ise su seviyesi 15 milyon 26 bin metreküp ile yüzde 29 seviyesine ulaşmıştı. Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi ise yüzde 64’ten bugün yapılan ölçümde ise 18 milyon 12 bin metreküp ile yüzde 80 olarak ölçülmüştü.

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Bugün yapılan İSU’nun yayınlamış olduğu son verilere göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 33 olarak ölçülürken, Namazgah Barajı'ndaki doluluk oranı ise 18 milyon 980 bin metreküp ile yüzde 80 olarak ölçüldü.

ALİ SAĞLIK NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İSU Genel Kurulu’nda kuraklığa ilişkin konuşan Ali Sağlık “Nerede su var o suyu nasıl arıtırız diye çalışmalar devam ediyor. Kocaeli çok anormal bir kuraklık yaşamadığı sürece inşallah susuzlukla karşılaşmayacaktır.”demişti.
# yuvacık barajı, İSU Genel Kurulu, Ali Sağlık, su seviyesi, Namazgah Barajı, sağlık

30 Kas 2023 - 16:11 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.086.214 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL