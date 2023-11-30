GÖZÜ YAŞLI 90’LIK DEDEYE HERKESİN İÇİNDE AZARLAMA

Hastanede sıra bekliyoruz…

Muayenemizi yaptıracağız…

Kocaeli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’ndeyiz…

Duvardaki uyarılarda “Bu bölümde genellikle yaşlı hastalarımız bulunduğu için, önceliğin onlara verilmesi konusunda hassasiyetiniz için teşekkür ederiz” yazısı var…

Ancak kapıda bekleyen 65 ve hatta 80-90 yaşındaki koca koca adamlar-kadınlar boyuna fırça yiyor…

Hatta inanılır gibi değil ama, 90 yaşında bir dede tekerlekli sandalyede bekliyor, kapıda durduğu için 90’lık karısıyla beraber azarlanıyor…

“Niye burada bekliyorsun, kenara çekil, kaç kere söyledik sana?”…

Azarlanmış 90’lık adam, benim yüzüme bakıp utanıyor ve yalvarır gözlerle ağlayacak ama, zor tutuyor kendini… Atatürk sağ iken genç yaşında askerlik yapmış bir adamdan söz ediyorum…

Durum vahim…

Ve bu ortamda benim sıram gelmişken, sırası bile olmayan ‘torpilli’ bir beyefendi geliyor, hemşire hanım emrinde çalışıyor, evrakları elleriyle (paşamız yorulmasın diye), bizzat hizmet ediyor. Bu beyefendi hiç yorulmadan hepimizden öne alınıyor…

Sonra arkalarından ben giriyorum ve görevliye “Bu beyefendinin önceliği nedir, benden önce içeriye alıyorsunuz” diyorum…

Görevli kadın sert bir şekilde “Personel önceliği var diye bir kanun var, haberiniz yok herhalde” diyor…

Adamın personel olarak ilgisi yok…

1.derece akrabası olamaz, hemşireyle son derece saygı çerçevesinde konuşuyor…

Sizli bizli…

Ve bunca yaşlı adamın sırasını alıyor…

Ve o adam da hemşire de hiçbir şekilde vicdan azabı çekmiyor…

İşte sağlı ta dev(i)rimi bu…

Seriyi sürdüreceğiz, yorumlarınızı bekliyorum…