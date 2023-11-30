GÖZÜ YAŞLI 90’LIK DEDEYE HERKESİN İÇİNDE AZARLAMA

Hastanede sıra bekliyoruz…
Muayenemizi yaptıracağız…
Kocaeli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’ndeyiz…
Duvardaki uyarılarda “Bu bölümde genellikle yaşlı hastalarımız bulunduğu için, önceliğin onlara verilmesi konusunda hassasiyetiniz için teşekkür ederiz” yazısı var…
Ancak kapıda bekleyen 65 ve hatta 80-90 yaşındaki koca koca adamlar-kadınlar boyuna fırça yiyor…
Hatta inanılır gibi değil ama, 90 yaşında bir dede tekerlekli sandalyede bekliyor, kapıda durduğu için 90’lık karısıyla beraber azarlanıyor…
“Niye burada bekliyorsun, kenara çekil, kaç kere söyledik sana?”…
Azarlanmış 90’lık adam, benim yüzüme bakıp utanıyor ve yalvarır gözlerle ağlayacak ama, zor tutuyor kendini… Atatürk sağ iken genç yaşında askerlik yapmış bir adamdan söz ediyorum…
Durum vahim…
Ve bu ortamda benim sıram gelmişken, sırası bile olmayan ‘torpilli’ bir beyefendi geliyor, hemşire hanım emrinde çalışıyor, evrakları elleriyle (paşamız yorulmasın diye), bizzat hizmet ediyor. Bu beyefendi hiç yorulmadan hepimizden öne alınıyor…
Sonra arkalarından ben giriyorum ve görevliye “Bu beyefendinin önceliği nedir, benden önce içeriye alıyorsunuz” diyorum…
Görevli kadın sert bir şekilde “Personel önceliği var diye bir kanun var, haberiniz yok herhalde” diyor…
Adamın personel olarak ilgisi yok…
1.derece akrabası olamaz, hemşireyle son derece saygı çerçevesinde konuşuyor…
Sizli bizli…
Ve bunca yaşlı adamın sırasını alıyor…
Ve o adam da hemşire de hiçbir şekilde vicdan azabı çekmiyor…
İşte sağlı ta dev(i)rimi bu…
Seriyi sürdüreceğiz, yorumlarınızı bekliyorum…
Hastanede sıra bekliyoruz…
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Söz - Akp nin sağlıktaki devrimi muhteşem muayene randevusu yok suriyelilere bedava muayene bedava ilaç TC vatandaşlarına para ile
Selda - Hemşireler doktordan kıdemli temizlikçiler öyle tatlı yüz ve dil yok tafralarından geçilmiyor ???
U.yılmaz - Ben Şuan cimere ve sağlık bakanlığına yolluyorum . Görüşeceğiz !!! Bu fotodaki bayan mı peki yoksa bu foto temsili mi ?
Cemal - Osmanlının batış sebebi gibi , büyüme devrinde kurumda çalışacaklar hem ilim , bilim , hem dini ( maneviyat) eğitim alırlarmış. Küçülme devrinde ise sadece dini eğitim vermişler. Sonrada batmışlar . Şimdi bu hemşire ilim, bilim eğitimi almış ama maneviyat yok. Osmanlıda bu sıkı eğitim kişilere hem iyi bir yönetici, hemde iyi bir insan , hak , hukuk , adaleti bilen insanlar yetiştirmişler. Haberde geçen hemşirenin maneviyatı zayıf ki hak, hukuk , adaleti iyi öğrenmemiş ki böyle acımasız olmuş . Allah hidayet versin . İyi insan olmak çok zor bu devirde
Mehmet - Hakan bey, Kocaeli Devlet Hastanesini karalayıp duruyorsunz ama, İzmit halkı zaten 2017'de yeni binasında hizmet vermeye başlamış olan, şehir içinde bulunan ve erişimi gayet kolay bu hastaneye muhtaçtır. Şehir hastanesini açarak, yine kendilerinin yaptıkları bu hastenenin zaten içini kısmen boşalttılar. Bu eleştirilerinizi fırsat bilip kapatmaya kalkmasınlar...
Kuram - Kocaeli'nde bulunan Şehir Hastanesi hariç Diğer Hastahaneler den Randevu almak imkansız hale getirilmiş MHRS ve 182 Randevu vermiyor ya Doktor yok yada tüm randevular dolu cevabı veriliyor ve siz 15 sonra bir daha deneyin önerisi ile karşılaşıyoruz Benim doktorum benim hastahanem de benim ne işim var şehir hastahanesinde iki vahısıta değiştirip hangi doktor ile karşılaşacağım da belli değil pratisyen mi ? Doktor mu ? Haberiniz de bahsetmiş olduğunuz Yaşlı ve acil hasta önceliği bilinçli bir şekilde yapılmıyor insanları bunaltıp Hastahaneler den soğutmanın peşinde olduklarının kanaatindeyim ki Şehir (RANT) Hastanesine ilgi ve talep artışı olsun Herşey PLANLI ve SİSTEMATİK Bir şekilde Yapılmaktadır
Memleket - Hakan Bey
Yaşlıların hakarete uğradığı şeklindeki haberinizi biraz abartılı bulmakla beraber,katıldığım kısımlar çoğunlukta.Zira bizim insanımız bu tür davranışlara çoğunlukla gereken tepkiyi verecek bilinçtedir.Sağlık kuruluşlarındaki çarpıklıklar saymakla bitmez ve bunu haber yaptığınız için önemli buluyor ve teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak.Doktor kapısında bekleyen hastalar için,hakkaniyetli sıra konusunda otoritenin kim olduğu hususu ezelden beri sorundur.Bunun çözümü sağlıkla ilgili kurumların meselesidir.Vatandaşın hak ararken birbirini kırması,ahlaksızların her alanda olduğu gibi ön alması alışılmış ancak kabul edilemeyecek durumdur.Bu kargaşayı yıllardır çözmeyen kurumlar sistemli bir şekilde hastaları özel hastanelere yönlendirmektedirler.Devlet hastaneleri,gariban ve sesi çıkmayanların gittiği kurumlar olarak görülmektedir.Bu vesile ile sorunu çözecek kurumlara sesleniyorum, görevinizi ihmal ediyorsunuz.Devlet Hastanelerinin özel hastanelerle rekabet edecek ve hatta daha üstün hizmet vermesi sağlanmalı.Doktorlar da dahil, tüm personellerin gelen hastaların her birinin değerli olduğu hususlarında eğitilmesi şarttır.Tıp fakültesini bitirmek yetmez,bu doktorların yanında çalışıyor olmak kimseye ayrıcalık sağlamaz.Herkes yerini bilemeli.
B. Ercelik - Nopetizm dizboyu, sonumuz hayrolsun!
Şansız Yokmuş Hakan - Hakan olay çok yanlış biliyorum ama senin yaş itibariyle fazla aklın ermez biz senin Kemal amcan döneminde ne devrimler yaşadık ne devrimler yaşadık bir bilsen keşke o içindeki olan devrimleri Kemal amcan ve öncesinde sende yaşasaydın artık o devrimler kalmadı sansın yokmuş be hakan
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.