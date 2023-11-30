Kartepe'de 65856 m² (hisseli) tarla icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2023/820 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/820 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, SARIMEŞE Mahalle/Köy, 657 Ada, 1 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm 1-KIYMET T ...

Adresi : Kartepe İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Bağdat Cad. No: 129A9 Blok Adresinde Yer Almaktadır. Kartepe / KOCAELİ

Yüzölçümü : 65.856,00 m2

Arsa Payı : 217/48000

İmar Durumu :Tapu kaydındaki gibidir.

Kıymeti : 1.488.620,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:49

24/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.