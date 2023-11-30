8 TL’YE TİP2 DİYABETTEN NASIL KURTULDUM?

A.Okan Çağlar- Nurçin Çağlar

Türkiye'nin en iyi endokrinologlarına gittim. İçlerinde cemiyet başkanı profesör bile var. 12 yıl boyunca her gün 7 adet diyabet ilacı kullandım. Babam da şeker hastası olduğu için müebbet ilaç mahkumu olmuştum. Henüz babam gibi insülin kullanmadığım için mutlu mesut yaşıyordum. Ta ki bazı gerçekleri öğrenene kadar.

İKİ ÖĞÜN BESLENDİM, TİP2 DİYABETİM İYİLEŞMEYE BAŞLADI

Siz hiç "az ye sık ye❞ beslenme modeliyle ekmek yiyerek diyabetten kurtulan duydunuz mu?

Ne zaman ki İKİ ÖĞÜN, EKMEKSİZ SAĞLIKLI ve DOĞAL BESLENMEYE başladım 12 yıldır. İçtiğim ilaçların düzeltemediği kan değerlerim düzelmeye başladı. Meğerse bütün sorun araca konan yanlış yakıtmış. Yakıt düzelince o muhteşem makine kendini onarmaya başladı.

İLK 4 AYDA 7 DİYABET İLACININ 5 ADEDİNDEN KURTULDUM

Endokrinolog Doç. Dr. M.T. kan değerlerimi görünce önce Disieron’ụ ve Glucobay'ı kesti. Chfor'un da kilo vermeme yardımcı olabileceğini söyleyerek bir süre daha devam etmemi tavsiye etti. Böylece şeker ilacım 7 adetten 2 adete düştü. 3 ay sonra kontrole çağırdı.

Doktor: "SİZ ARTIK DİYABET HASTASI DEĞİLSİNİZ!"

Endokrinolog Doç. Dr. M.T. tahlil sonuçlarını görünce "siz artık diyabet hastası değilsiniz" diyerek Go'u (2x1) ‘u bıraktırdı. Yani her gün içtiğim 7 şeker ilacından tamamen kurtulmuş oldum. Altı ay sonra kontrole gideceğim.

Hani diyabet genetikti?

Hani yaşam boyu ilaç kullanacaktım?

EKMEĞİ, ŞEKERİ KESTİM TİP2 DİYABETİM DÜZELMEYE BAŞLADI

Benim bu hikayede yazdıklarım bugün için birçok insana normal gelebilir çünkü bugün bazı doktorlar ve bazı beslenme uzmanları hastalarına, danışanlarına EKMEKSİZ İKİ ÖĞÜN BESLENME önermeye başladılar. Ancak lütfen tarihe dikkat edin. Yıl 2011...

Bundan 12 yıl öncesinden bahsediyorum. O dönemde ekmek önermeyen doktor veya diyetisyen ben hiç duymadım. Gittiğim doktorlar, ya diyetisyen tarafından hazırlanmış fotokopi bir listeyi elime tutuşturur ya da diyetisyene yönlendirirdi. Diyetisyenler de “az ye sık ye” beslenme modeline dayalı, 6 öğünlü, 6-9 dilim ekmek öneren diyetler verirlerdi.

Ben damdan düşmüş, 30 Binden fazla sadece diyabet ilacı kullanmış bir kişi olarak yıllarca Tip2 diyabetimin iyileşememesinin nedeninin yanlış beslenme, araca konan yanlış yakıt olduğunu yıllar sonra anladım çünkü daha sonraki yıllarda beyaz ekmeğin (69), tam buğday ekmeğinin (72) glisemik indeksinin sofra şekerinden (59) bile yüksek olduğunu öğrenince taşlar yerine oturmaya başladı. Omega3 dışında takviye vb de kullanmadık. BESLENME + EGZERSİZ + UYKU

Doktorlarımız, beslenme uzmanlarımız o yıllarda şeker önermiyorlardı ama Gİ şekerden daha yüksek olan ekmeği kesmemişlerdi. İşte 30 binden fazla ilacın beni iyileştirememesinin altında yatan neden bana göre önerilen EKMEKTİR. Tabii ki ekmek yiyen bir kişi Tip2 diyabetten kurtulamaz. Ben de onun için kurtulamadım.

8 TL’lik bir kitapla sadece diyabetten mi kurtuldum? Tabii ki hayır. 50 bin den fazla ilacın iyileştiremediği tüm hastalıklarımdan ürtikerden, yüksek kolesterol, topuk dikeni, eklem ağrıları, horlama vb hatta tiroid ameliyatından bile kurtuldum. Doktora, diyetisyene vb para ödemedim. Tek yaptığımız sağlığımızın sorumluluğunu üstlenmek oldu.