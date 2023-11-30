Dilovası’nda ilk halı tezgahtan indi 

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in "Beşiği sallayan, Dünyayı sallar" sloganı ile Dilovalı kadınların kilimcilik mesleğini öğrenmesi, geliştirmesi ve yaygınlaştırarak Hereke halısı ve Anadolu motifli kilim üretimi yapmak ve Dilovası’nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurulan Dilovası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi el emeği göz nuru dokudukları ilk halı dün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in eşliğinde tezgahtan indirildi.

GİLEM İLE DÜNYAYA AÇILACAKLAR

İlk halılarının tezgahtan inmesinin mutluluğunu yaşayan Dilovası Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Özhuy, “GİLEM marka tescilimizi yaptığımız el dokuma halılarımızın ilkini tezgahtan indirdik. Şimdi ürün stoğumuzu arttırmaya çalışıyoruz. Kısa sürede online platformlara hızlı bir giriş yapacağız. E-Ticaret siteleri üzerinden ve dilem.com.tr internet sitesi üzerinden GİLEM adı altında Türkiye ve tüm dünyaya satışlara başlayacağız. Projelerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Hamza Şayir ve ekibine teşekkür ederim.” dedi.

KADININ GÜCÜNÜ ORTAYA ÇIKARTACAĞIZ

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Başkan Yardımcısı Edip Bingöl ve Dilovası Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Özhuy’un katılımı ile tezgahtan indirilen el dokuması halı hakkında bilgiler alan Başkan Şayir yaptığı açıklama da, “Dilovası Kadın Kooperatifimizin; dokuduğu el emeği göz nuru ilk halıyı tezgahtan indirdik. Bu nadide eserlerde büyük emekleri olan; başta kooperatif başkanımız ve tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ederim. İnşallah ilçemizdeki kadınlarımızın gücünü ortaya çıkartarak, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılımlarını hedefleyen projemizi daha da büyüterek, Dilovası’nı el dokuması kilimde bir marka haline getirebiliriz.” diye konuştu.