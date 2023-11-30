BAŞKAN ŞENGÜN: "BOP’a ortak olmak ne demek!"

İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün’ün ilçe ziyaretlerini tamamlamasının ardından il ve ilçe başkanlık divanı üyelerinin katılımıyla yapılan Divan toplantısında çalışmalar değerlendirildi, her birim başkanı yapılacakları aktardı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Kadın Kolları Reyhan Şengün gündeme dair önemli konulara değindi.

Koşabilecekken yürüyenin, yürüyebilecekken oturanın bunun hesabını asla veremeyeceği kritik bir dönemden geçiyoruz

Konuşması gerekirken susanların, susması gerekirken konuşların büyük vebale gireceği bir eşikten geçiyoruz. Sadece ülkemizin değil, insanlığın Saadet Partisinin umdelerine olan ihtiyacı her geçen gün artıyor. Aidiyet duyduğumuz aziz medeniyetten benimsediğimiz uhde; birlik ve beraberlik içerisinde gayret ederek bu kavuşmayı gerçekleştirmektir. Zalimler Diz Çökecek! İşte o zaman 50 gün boyunca bir toplum bebek-çocuk-genç-yaşlı madden parça parça edilirken, mikrofonlardan bağırarak süren katliamları durduramadığı halde kahramanmış gibi salındığı alkışlandığı insanların, Müslümanların zillet içerisinde olduğu günler olmayacak. Zalimler diz çökecek! “Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya” ideali, tam da bu demek. Gerçekleşinceye dek, nesiller boyunca…

Algılarla Sözde ‘Büyük Devlet’ İmajı Çiziliyor

Adalet, ekonomi ve dış politika; özellikle bu üç başlıkta yoğunlaşıyoruz. Zira Anayasa hiçe sayılıyor, kontrollü ve kasıtlı krizler çıkartılarak yeni Anayasa tartışmaları temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp gündeme sürülüyor. Ekonomide vatandaşlarımızın derdine derman olacak adımlar bir türlü atılmıyor. Dış politikada sadece algılarla sözde ‘büyük devlet’ imajı çiziliyor; ancak 40 gün geçmesine rağmen İsrail karşısında somut tek bir adım atılmadı. Gazze Ne Kadar Güvende ise Ankara da Ancak O Kadar Güvendedir! Tekrar ifade ediyoruz ki, Kudüs’ün doğusu da batısı da Filistinlilerindir! Ve Gazze ne kadar güvende ise Ankara da işte ancak o kadar güvendedir! Büyük İsrail Planı dahilinde etrafımız adım adım kuşatılırken nasıl bu kadar duyarsız kalınıyor, hakikaten anlamakta zorlanıyoruz. Her gün onlarca bebeği ve çocuğu katledenleri yapabilecekleri onlarca şey varken sadece kınamak, vicdanlarını nasıl teskin ediyor; hakikaten bunu bizim aklımız, havsalamız almıyor! ‘Kahrolsun’ Demekle İsrail Kahrolmuyor! Kürsülerde ‘kahrolsun’ demekle İsrail kahrolmuyor. Sadece ‘kınayarak’ İsrail zulmü durmuyor! Bugüne dek kürsülerden kurulan sert sözler, kürsülerden inince yapılan icraatlar ile desteklenmediğinden hiçbir işe yaramadı, yaramıyor ve bundan sonra da yaramayacak. Ne yazık ki bazı kesimlerin iktidara atfetmeye çalıştığı değerler hiçbir zaman ortada yok. Milletimizin aksine söylemler aynı olsa da yönetenlerimiz ve yandaş tacirlerimiz açısından “Kardeş İsrail!”

BOP’a Ortak Olmak Ne Demek!

Siyonizm ve Büyük İsrail Planı nedir anlamak isteyenler, Elon Musk’ın kurduğu cümlelerin ardından İsrail’e gitmek zorunda kalışı ve ardından yaptığı açıklamaları iyi okusun! BOP’a ortak olmak ne demektir bilmek isteyen ülkemizin limanlarından hâlâ ve her gün İsrail’e gidip gelen gemilerin

sahipleri kimlerdir, kimlerle bağlantılıdır ona baksın! Kürsülerde sözde İsrail ile gemileri yakan, ancak gönderdikleri gemilerle İsrail’in Gazze’yi yakıp yıkmasına ortak olanlar kimlerdir? Herkesi bu sorgulamaları yapmaya ve bunların cevapları çerçevesinde son 20 yılımızı değerlendirmeye davet ediyoruz.

Çözüm, Saadet Partisi

Onlar kendilerine yakışanı yapmaya devam etsin. Biz bize yakışanı, bize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz! Herkes attığı ve atmadığı adımın hesabını verecektir! Biz atacağımız adımların ve atmamız gerekirken atmadığımız her bir adımın hesabını vereceğimizin bilincinde olarak çalışmalarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Her geçen gün derinleşen problemlerin çözümü ancak Saadet Partisi kadrolarının iş başına gelmesiyle mümkündür.