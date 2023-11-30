10 yaşındaki Aslı yaşamını yitirdi

Körfez Yarımca'da ikamet eden Aslı İpek Çimen Nakliyat'ın sahiplerinden Yılmaz İle Gülşen Çimen çiftinin 3 çocuğunda biri olan doğuştan engelli olan Aslı İpek Çimen evinde aniden fenalaştı. Kalbi duran minik kız sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Körfez Özel Marmara Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Yarımca Atalar mahallesi şirin camisinde kılınacak cenaze namazı ardından İlimtepe mezarlığında defin edilecek.