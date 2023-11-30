Körfez Yarımca'da ikamet eden Aslı İpek Çimen Nakliyat'ın sahiplerinden Yılmaz İle Gülşen Çimen çiftinin 3 çocuğunda biri olan doğuştan engelli olan Aslı İpek Çimen evinde aniden fenalaştı. Kalbi duran minik kız sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Körfez Özel Marmara Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Yarımca Atalar mahallesi şirin camisinde kılınacak cenaze namazı ardından İlimtepe mezarlığında defin edilecek.
- Asayiş
10 yaşındaki Aslı yaşamını yitirdi
Körfezli doğuştan engelli Aslı İpek Çimen 10 yaşında yaşamını yitirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.