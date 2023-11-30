YUVACIK SEMT MEYDANI'NDA İŞLEM TAMAM

Yeşili ve mavisiyle Kocaeli’nin cazibe merkezi haline gelen Başiskele’de artan nüfusa bağlı olarak ortaya çıkan hızlı kentleşmeyle birlikte halkın ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli projeler tek tek hayata geçmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan kentte meydan olma özelliği taşıyan merkezlerde vatandaşların beklentilerini karşılayacak, tarihimizi ve kültürümüzü yaşatacak yeni meydanlar da yapılıyor.

HEM KULLANIŞLI HEM DE ESTETİK

Barbaros Semt Meydanı, Bahçecik Semt Meydanı ve Yeniköy Atatürk Meydanı’nın ardından Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Bağlar Caddesi ve Kiraz Dere Sokak arasındaki alana Yuvacık Semt Meydanı yapıldı. 1300 metrekarelik Başiskele’nin yeni meydanın zemini granit ve bazalt taşları döşendi. Estetik görünümüyle kendisine hayran bırakan meydana 100 kişilik amfi, 25 araçlık otopark ve dinlenme alanları da yapılarak bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kullanışlı bir sosyal alan oluşturuldu.

Dekoratif sokak lambaları da yerleştirilen meydanın çevresindeki iki caddenin yol ve kaldırımları da mineral yüzeyli taş ile yenilendi.

OSMANLI MİMARİSİNDE ÇEŞME DE YAPILACAK

Vatandaşların hizmetine sunulan Yuvacık Semt Meydanı’nın 2. etap çalışmaları kapsamında bölge sakinlerinden Nazım Baştürk’ün mahalleye getirdiği Karakaya suyunun akacağı Osmanlı mimarisinde çeşme de yapılacak.