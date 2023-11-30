KSO Başkanı Zeytinoğlu üçüncü çeyrek büyüme oranını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılının üçüncü çeyrek büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekonomimiz 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyüdü. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu büyüme oranını olumlu değerlendiriyoruz. Detaylarına baktığımızda, tüketim harcamalarının büyümeye katkısı bu çeyrekte de devam ederken, yatırımlardaki artış da dikkat çekiyor. Sanayi ve inşaat sektörlerinden de büyümeye pozitif katkı geldiğini görüyoruz” dedi.

SANAYİNİN ÖNEMİ

Büyümenin sürdürülebilirliği için üretim ve sanayinin önemini ifade eden Zeytinoğlu, sanayide dört çeyrek sonra tekrar artış olduğunu söyleyerek, “Verilerin detaylarına baktığımızda üçüncü çeyrekte sanayide yüzde 5.7, imalat sanayi yüzde 6.2, inşaatta yüzde 8.1 ve hizmetler sektöründe yüzde 4.3’lük artışlar karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

DETAYLARI PAYLAŞTI

“2023 üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 1.1, ithalat yüzde 14.5 arttı” diyen Zeytinoğlu, “En büyük ticaret partnerimiz Avrupa’daki yavaşlama ve Çin’den Avrupa’ya taşıma maliyetlerinin Çin lehine değişmesi, üçüncü çeyrekte ihracat rekabetimizi zorlayan durumlardı. Buna rağmen ihracatta bir önceki yılın üzerinde rakamlar gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde arzumuz tabi ihracatın büyümeye katkısının artması yönünde” ifadelerini kullandı.

DÖVİZ KURU

“İthalatın daha yüksek artmasıyla net dış ticaretin büyümeye katkısı negatif oldu” diyen Zeytinoğlu, “Döviz kurunun ihracatı destekleyecek seviyede olmasını önemsiyoruz. Bu durum, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesini de yönlendirerek tüketim malları ithalat talebinde de yavaşlamayı sağlayacaktır” dedi.

HANEHALKI TÜKETİMİ

Hanehalkı tüketiminde yüzde 11.2, yatırımlarda da yüzde 14.7’lik artış olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Harcamalardan ziyade yatırımların katkısını önemsiyoruz. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda inşaat yatırımlarında yüzde 7.9 artış olurken, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 23.7’lik artış karşımıza çıkıyor. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın devam etmesinin üretim artışları açısından önemli ve değerli olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.