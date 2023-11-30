Kasım ayını böyle geçirdik 

Nurhan Ör, öldürülüp cesedi asitle eritilmiş

Vahşice öldürülen Hereke Han Halı ortaklarından Nurhan Ör’ün cesedinin asitle eritilerek yok edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Cinayetle ilgili yakalanan 7 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin 2024 bütçesi 47 milyar 500 milyon TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dün yapılan kasım ayı meclis toplantısında belediyelerin bütçeleri görüşüldü. Geçen yıl 23 milyar TL olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi yüzde 32 milyar TL’ye çıkarıldı. Gebze Belediyesi, 2 milyar 750 milyon TL ile en yüksek bütçeye sahip ilçe olurken, Karamürsel Belediyesi ise 200 milyon TL ile en düşük bütçeye sahip ilçe oldu. İzmit Belediyesi’nin bütçesi de 2 milyar 24 milyon olarak belirlendi. Muhalefet üyelerinin Büyükşehir dahil 9 belediyeye şerh koyduğu bütçeler oy çokluğuyla meclisten geçti.

KESK’ten mitinge davet

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK), 2 Aralık cumartesi günü saat 13.00’te İstanbul Kartal Meydanı’nda “Emekten yana, demokratik halk bütçesi istiyoruz” talebiyle miting yaparak iktidara mesaj gönderecek.

Eğitim İş’ten suç duyurusu

Eğitim İş Sendikası Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 okulda dağıtılan Sezai Karakoç’a ait Diriliş Neslinin Amentüsü adlı kitabın halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiğini belirterek, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Helal olsun Dağdeviren’e

CHP Körfez eski İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren’in bilim insanı kızı Canan Dağdeviren, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin ‘2023’te ilham veren 100 kadın’ listesine girmeyi başardı. Dağdeviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir ‘elektronik sütyen’ icadıyla ses getirmişti.

Sayıştay’dan dört belediyeye uyarı!

Sayıştay'ın 2022 Yılı Denetim Raporunda; Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve Gebze Belediyesi’nin mevzuata aykırı şekilde uygulamalar yaptığı belirtildi.

Bir kuyumcu daha sırra kadem bastı!

Sarraf Tüysüzler ve Gülaçtı derken ilimizde bir kuyumculuk dolandırıcılığı daha ortaya çıktı. İzmit’te kuyumcu dükkanının sahibi Sercan T., iş yerini kapatıp vatandaşlardan topladığı döviz ve altınlarla kayıplara karıştı.

AKP’de 86 aday adayı için TEMAYÜL yapıldı

AKP’de 22 Kasım’da sona eren belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci sonrasında göreve talip olan 74 aday adayı ve mevcut 12 belediye başkanı için dün temayül yoklaması yapıldı. Katılım oranı yüzde 95 olarak açıklandı.

İstinat duvarları neden çöküyor?

İzmit’te bir hafta içinde 3 istinat duvarının çökmesiyle ilgili açıklama yapan KOÜ Öğretim Üyesi Hakan Erdoğan, “Eski istinat duvarlarını mutlaka gözlem altında tutmalıyız” uyarısında bulundu.

Sağanak ve fırtına ilimizi teslim aldı

İlimizde 18- 19 Kasım ile 25-26 Kasım tarihlerinde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle bazı alt geçitler sular altında kalırken, şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçlar kökünden söküldü, bazı tekneler karaya vurdu.

Başkan Hürriyet’ten Özgür Özel’e ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki heyetle birlikte CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret etti. Özel’in buluşma sırasında İzmit ve Kocaeli’ye selam gönderdi.

Nuh Çimento ve KOÜ iş birliği yaptı

Sanayi devi Nuh Çimento Grubu ile Kocaeli Üniversitesi, MBA ve yüksek lisans programları konusunda iş birliği protokolünü İstanbul’da imzaladı. İş birliği protokolü Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Nuh Çimento Grubu CEO’su K. Gökhan Bozkurt ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk arasında imzalandı.

Karikatürist Şengöz ‘başarı’ ödülünü aldı

39. Aydın Doğan Uluslararası karikatür Yarışması’nda ‘başarı’ ödülüne layık görülen gazetemiz karikatüristi Muhammet Şengöz ödülünü Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen törende aldı.

ZAM YAĞMURU 2024’te devam edecek!

1 Ocak'tan itibaren trafik cezalarına, pasaporta, harçlara, araç muayene ücretine ve MTV'ye zam gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zamları artırmaz ya da düşürmezse vergi ve harçlar yüzde 58.5 daha zamlanacak.

KSO orkestrası ayakta alkışlandı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Oda Orkestrası tarafından verilen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri, büyük beğeni topladı.

Üzülmez’e büyük vefa

Kartepe Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında Kartepe Belediye Başkanlığı ve Kocaelispor Başkanlığı yapan merhum Hüseyin Üzülmez’in ismi spor kompleksine verildi.

Türkiye Kupası’nda rakibimiz; ALANYA

Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur kuralar çekildi. Geçen yıl 2.Lig’i şampiyon bitiren Kocaelispor, seri başı olamadı ve 4.Tur’dan kupaya katılırken Süper Lig ekibi Alanyaspor ile eşleşti. 2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Belediye Derince ise diğer Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ekibiyle eşleşti. Maçlar 5-6 veya 7 Aralık’ta rakip sahalarda oynanacak.

Erdoğan, Yeniköy Fabrikasını açtı

Ford Otosan'ın, inovatif ve verimli çözümlerle yeniden tasarladığı Yeniköy Fabrikası'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Fabrikada, yenilikçi özellikleri ve akıllı teknolojileriyle daha yüksek verimlilik ve performans sunan yeni nesil Transit ve TourneoCustom üretiliyor

CHP’de Özgür Özel dönemi

CHP’nin 38.Olağan Kongresi’nde ikinci turda 812 oy olan Özgür Özel seçimi kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Seçimi kazanan Özel, yerel seçim için seferberlik ilan etti.

Başiskele’de kötü koku vatandaşı sokağa döktü

Başiskele Vezirçiftliği Fakülte Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar bölgedeki fabrikaların kansere neden olduğunu ve kötü koku nedeniyle yaşayamadıkları için Polen Kimya fabrikası önünde toplandılar. Maske takan vatandaşlar ıslıklar ve “Kanser Olmak İstemiyoruz” sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı.

“Bir dönem daha hizmet etmek isterim”

4.5 yılını anlatan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, seçim beyannamesinde vadettiklerinin yüzde 85’ini gerçekleştirdiklerini, bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediğini söyledi.

ÖZKA Lastik’in ‘Yolu Aynı’

ÖZKA Lastik, tüm Türkiye’deki bayilerini ‘Yolumuz Aynı’ konseptiyle hazırladığı iş ortakları zirvesinde buluşturdu. Sapanca’da Elite World Hotel’de konaklamalı olarak gerçekleştirilen toplantının ev sahipliğini ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Kanık yaptı.

Otel fiyatları uçtu gelsin karavan tatili!

Doğu Marmara Karavan Fuarı’nın açılışı İzmit İnterteks Fuar alanında yapıldı. 5 Kasım’da sona eren fuarda her bütçeye uygun karavanlar bulunuyordu.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Kocaeli'de

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ı ziyaret ederek kentle ilgili bilgi aldı.

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı imam tutuklandı

Körfez’de düzenlenen bir mevlit töreninde Atatürk, Cumhuriyet ve eğitim sistemini hedef alan imam Metin Özcan, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Atatürk'e hakaret" suçundan tutuklandı.