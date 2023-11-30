Babacan: "Asgari ücret artışını enflasyonun altında tutmak için laf cambazlığı başlamış"

Babacan, hükümetin asgari ücretin sınırlı tutulması çabasında olduğunu belirterek, bu yıl oluşan enflasyon farkının halka unutturularak, gelecek yıl için açıklanan düşük bir enflasyon üzerinden zam yapılacağını söyledi.
Toplumda herkesin gündeminin ekonomi olduğunu kaydeden Babacan, “Çünkü artık karın doyurmak, yaşam savaşına döndü. Daha önce de söylemiştim, koskoca ülke Survivor setine döndü. İnsanlar üç kuruş parayla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Maaşlar böylesine erimişken, hükümetten gelen açıklamalar gerçekten hayrete düşürüyor. Asgari ücret artışını gerçek enflasyonun altında tutmak için laf cambazlığı çoktan başlamış” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.