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Babacan: "Asgari ücret artışını enflasyonun altında tutmak için laf cambazlığı başlamış"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Asgari ücret artışını gerçek enflasyonun altında tutmak için laf cambazlığı çoktan başlamış" dedi.

Demirören Haber Ajansı
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Babacan: "Asgari ücret artışını enflasyonun altında tutmak için laf cambazlığı başlamış" mask

Babacan, hükümetin asgari ücretin sınırlı tutulması çabasında olduğunu belirterek, bu yıl oluşan enflasyon farkının halka unutturularak, gelecek yıl için açıklanan düşük bir enflasyon üzerinden  zam yapılacağını söyledi.

Toplumda herkesin gündeminin ekonomi olduğunu kaydeden Babacan, “Çünkü artık karın doyurmak, yaşam savaşına döndü. Daha önce de söylemiştim, koskoca ülke Survivor setine döndü. İnsanlar üç kuruş parayla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Maaşlar böylesine erimişken, hükümetten gelen açıklamalar gerçekten hayrete düşürüyor. Asgari ücret artışını gerçek enflasyonun altında tutmak için laf cambazlığı çoktan başlamış” diye konuştu.
# Enflasyon, Zam

30 Kas 2023 - 21:31 - Ekonomi

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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