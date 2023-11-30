Emirşah Torun istifa etti

Torun aday adaylığı başvurusunu 4 Aralık Pazar günü saat 15.00’de ilçe başkanlığında gerçekleştirecek.
Emirşah Torun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dostlarım. Körfez İlçemize hizmet etmek için, Cumhuriyet Halk Partisi Körfez Belediye Başkan aday adayı olmaya karar verdim" diyerek adaylık açıklamasına davet etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.