30 Kas 2023 - 22:22 - Siyaset

Emirşah Torun istifa etti

YSK tarafından yayınlanan genelgeye göre yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlileri için son istifa tarihi 1 Aralık olarak belirlendi. İstifa süresinin tamamlanmasına son 1 gün kala İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun görevinden Körfez Belediye Başkan aday adayı olmak için istifa etti.