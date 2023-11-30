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Emirşah Torun istifa etti

YSK tarafından yayınlanan genelgeye göre yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlileri için son istifa tarihi 1 Aralık olarak belirlendi. İstifa süresinin tamamlanmasına son 1 gün kala İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun görevinden Körfez Belediye Başkan aday adayı olmak için istifa etti.

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Torun aday adaylığı başvurusunu 4 Aralık Pazar günü saat 15.00’de ilçe başkanlığında gerçekleştirecek.

Emirşah Torun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dostlarım. Körfez İlçemize hizmet etmek için, Cumhuriyet Halk Partisi Körfez Belediye Başkan aday adayı olmaya karar verdim" diyerek adaylık açıklamasına davet etti
#  İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Körfez Belediyesi, adaylık, İstifa, karar, aday, cumhuriyet

30 Kas 2023 - 22:22 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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