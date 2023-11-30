MİLLİ TAKIM, KUPAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAKDİM ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada özel misafirleri vardı.

Erdoğan burada, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Kahkahalar havada uçuştu

Parti genel merkezindeki kabulde, down sendromlu şampiyon sporcularla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı; sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Futsal Milli Takımı yöneticileri eşlik etti.

Top oynayıp şarkı söylediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyuncularla 3'lü çektiği, top oynadığı ve şarkı söylediği anlarda kameralar kayıttaydı.

Paylaşılan o görüntüler hem beğeni hem takdir topladı.

BÜYÜKAKIN'IN PAYLAŞIMI

Büyükakın, Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız, Avrupa'da elde ettiği şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Bu anlamlı buluşmada, çocuklarımızın coşkusu ve sevgisi her şeyin ötesindeydi. Birlikte yaşadığımız bu heyecan dolu anı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. " dedi.