Zayıflamak için sirke içmek doğru mudur?

SİRKE İÇMEK ZARARLI MIDIR YOKSA FAYDALI MIDIR?

Sirke yaklaşık 3 bin yıldan fazladır kullanılan fermente bir besindir. İçerisinde amino asitler, şekerler, organik asitler, polifenoller, melanoidinler ve tetramethylpyrazine gibi bioaktif bileşikler yer alır.

AĞIZDAKİ PH SEVİYESİNİ BİLE DEĞİŞTİRİYOR

Vücutta sindirim ilk olarak ağızda başlar. Sirke içildiği zaman da ağızda sindirimi gerçekleştirilen kompleks karbonhidratların bile yüzde 30 ila 40'ının sindirimi azaltılır. Sirke ile ağız içerisinde pH seviyesi 4'ün altına düşer ve amilaz inaktive olarak sindirim yavaşlar, böylece karbonhidrat emilimi azalır.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Yapılan bir çalışmada karbonhidrat içeren öğünlerle beraber 20 ml elma sirkesi içildiğinde 120 dakika boyunca tokluk kan şekerinin yüzde 20 oranında daha düşük seviyelerde kaldığı tespit edildi.

DİREKT SİRKE İÇİLMESİ TAVSİYE EDİLMİYOR

Çalışma sonuçlarına göre günde 10-30 ml sirke salatada veya seyreltilmiş bir içecekte tüketilebiliyor ancak direkt tüketiminde sağlık sorunları görülebiliyor.

Kaynak: AKŞAM