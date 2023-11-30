30 Kas 2023 - 23:52 - Gündem

Yarın Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; yarın Kocaeli az bulutlu, sıcaklık ise 21 derece olduğu tahmin ediliyor.