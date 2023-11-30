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Yarın Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; yarın Kocaeli az bulutlu, sıcaklık ise 21 derece olduğu tahmin ediliyor.

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Yarın Kocaeli'de hava nasıl olacak? mask

KOCAELİ HAVA DURUMU

HAVA: Az Bulutlu

SICAKLIK: 21 Derece

CUMA24.00 - 03.00111194213
CUMA03.00 - 06.00101095214
CUMA06.00 - 09.00111196416
CUMA09.00 - 12.00191968620
CUMA12.00 - 15.00212154825
CUMA15.00 - 18.00161679721
CUMA18.00 - 21.00141490618
CUMA21.00 - 24.00131386719
# Hava durumu, Kocaeli

30 Kas 2023 - 23:52 - Gündem

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