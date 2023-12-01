İZMİT FATİH MAHALLESİ ZEHİR SOLUYOR!

Vatandaşlar şikayetlerini şöyle dile getirdi; “Özellikle Koçal Sokak ve Beyhan Sokak’ta bazı vatandaşlar yakacak olarak kömür yakıyorlar. Bu ailelere kömürlerin kaymakamlık tarafından ücretsiz verildiğini öğrendik. Bizim derdiğimiz kaymakamlığın ücretsiz kömür vermesi değil, bizim derdimiz kömürden çıkan dumanlar. Bu aileler sabahları sobayı yakıyor, gece saat 23.00’e kadar yakmaya devam ediyorlar. Bu evlerin bacalarından öyle dumanlar çıkıyor ki, bütün mahalle kömür dumanı altında kalıyor. Oturduğumuz yerde nefes alamıyoruz, resmen akciğer hastası olduk.

GEREKLİ ÖLÇÜMLER YAPILSIN

Kocaeli Valiliği’nden, İzmit Kaymakamlığı’ndan ve Çevre İl Müdürlüğü’nden yardım istiyoruz. Gelip ölçüm yapsınlar, nasıl zehir soluduğumuzu görsünler. Yeter artık diyoruz, evlerimizde duman soluyoruz, dışarı çıkınca duman soluyoruz. Buna bir çözüm bulunsun. Bu kömür dumanından sadece Fatih Mahallesi değil, Gültepe Mahallesi de, Bağçeşme de, Turgut Mahallesi de etkileniyor.

YETKİLİLERE SESLENİYORUZ

Bulunduğumuz yer alçak olduğu için, bütün dumanlar üzerimize siniyor. Yetkililere sesleniyoruz, bu sorunu çözün. Bu ailelere az duman veren kömür mü verirsiniz, elektrik soba kullandırıp, elektrik parasını kaymakamlık mı verir, bunu bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa, mahallemizde nefes almakta zorlanıyoruz” dediler.

BU SORUN MUTLAKA ÇÖZÜLMELİ

İzmit Fatih Mahallesi Muhtarı Metin Kılıç, mahallesindeki bu sorunla daha fazla ilgilenmeli, gerekli mercilere müracaat ederek, vatandaşların bu sorununu çözmeli. Kocaeli Valiliği, İzmit Kaymakamlığı ve Çevre İl Müdürlüğü, mahallede gerekli ölçümleri yaparsa, bu sorunu çözerse mahalle sakinleri de rahat bir nefes alır.