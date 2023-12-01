İNSANLIK TARİHİNİN BEŞİĞİNE SAHİP ŞANLIURFA TURİZMDE 2023’Ü BOŞ GEÇİRDİ

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 57 İslam ülkesinin üye olduğu İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) tarafından “2023 Yılı İslam Dünyası Turizm Kenti” kabul edilen Şanlıurfa, yüksek turist beklentilerin gerisinde kaldı. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri ile mart ayında yaşanan sel felaketi, Göbeklitepe’den Balıklıgöl’e kadar uzanan zengin bir kültür mirasına sahip Şanlıurfa’nın turizm cazibesini gölgeledi. Turizm acentelerinin geçtiğimiz yıl yüzde 60-70 olan doluluk oranlarını bu sene yüzde 30’larda kalması otel ve yerli esnafta hevesleri kursakta bıraktı.

MÜCBİR SEBEPLER BU SENE HEDEFLERE ULAŞILMASINI ETKİLEDİ

Şanlıurfa’nın turizm sektöründe elde ettiği başarıları rakamlara son sene yansımadığını belirten Şanlıurfalı iş insanı Mehmet Mutlu, “Şanlıurfa’ya gelen yerli ve yabancı turist sayısı, 2021 yılında 2 milyon 500 bin civarında iken, 2022 yılında 3 milyon 200 bin civarına ulaştı. 2023 yılında ise tahminler geçtiğimiz yılın yaklaşık yarısı ile tamamlanacağını öngörüyor. İnsanlık tarihinin sıfır noktası Göbeklitepe’den, üç semavi dinin atası İbrahim peygamberin doğduğu Balıklıgöl’e kadar uzanan bir kültür mirasına sahip olan Şanlıurfa’mız turizm sektöründe hala iddialı. Yaşanan mücbir sebepler bu sene bazı hedeflere ulaşılmasını etkiledi. Gelecek yıl rekor düzeyde turist geleceğine inanıyorum” dedi.

ŞANLIURFA GELECEK YIL TURİZM İLE YENİDEN DOĞACAK

Kadim şehir Şanlıurfa’nın turizmi geliştirmek için çeşitli projeler de hazırlandığını kaydeden Mutlu, “Belediye seçiminde aday adaylık sürecine başlamadan önce bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerleri, yeni trendler doğrultusunda hazırlıklarımıza başlamıştık. Mezopotamya Altın Üçgeni’nin ortasında yer alan Şanlıurfa gelecek yıl dünyanın en dikkat çeken şehirleri arasına girecektir. Şanlıurfa, Göbeklitepe, Balıklıgöl gibi önemli noktalarıyla dünya kültür merkezlerinden biri olarak turizm ile yeniden doğacak” ifadelerini kullandı.

TURİSTLERE KÜLTÜREL ZİYAFET SUNUYOR

Şanlıurfa’nın, kültür turizminin yanı sıra gastronomi turizmi için de önemli bir cazibe merkezi olduğunun altını çizen iş insanı Mehmet Mutlu, “Şehrin kendine özgü zengin mutfağı, yöresel lezzetleri ve tatlıları, ziyaretçilerin damak tadına hitap ediyor. Şanlıurfa, ayrıca müzeleri, tarihi çarşıları, kaleleri, camileri ve medreseleriyle de kültürel bir ziyafet sunuyor” şeklinde konuştu