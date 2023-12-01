KADES bir cinayeti engelledi

Ayrıldığı eski erkek arkadaşının, evine yaklaştığını gören mağdur K.Y, KADES'i kullandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Ç.Ç isimli şüpheliyi üzerindeki silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
KADES'İ KULLANDI
Güvenlik güçleri tarafından sürekli olarak tanıtım ve bilgilendirmeleri yapılan Kadın Destek Uygulaması KADES, İzmit'te belki de yaşanacak olası bir kadın cinayetin önüne geçti. Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit İlçesi Akpınar Mahallesi'nde ikamet eden 26 yaşındak K.Y, ayrıldığı ve tedbir kararı aldırdığı Ç.C (26)'nin evinin yakınlarında olduğunu görür görmez, cep telefonundaki KADES uygulamasını açarak bildirimde bulundu.
SİLAHLA YAKALANDI
Saat 19:20'de yapılan bildirim ile harekete geçen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timi, 3 dakika içerisinde olay yerine ulaştı.19:23'de ola yerine gelen ekipler, Hakıında uzaklşatırma kararı bulunan K.Y'nin ayrıldığı erkek arkadaşı Ç.C'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör, 3 mermi ve 1 kart bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Jandarma'da tamamlanan işlemleri sonrası, adli mercilere sevk edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.