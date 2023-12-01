KADES bir cinayeti engelledi

Ayrıldığı eski erkek arkadaşının, evine yaklaştığını gören mağdur K.Y, KADES'i kullandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Ç.Ç isimli şüpheliyi üzerindeki silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

KADES'İ KULLANDI

Güvenlik güçleri tarafından sürekli olarak tanıtım ve bilgilendirmeleri yapılan Kadın Destek Uygulaması KADES, İzmit'te belki de yaşanacak olası bir kadın cinayetin önüne geçti. Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit İlçesi Akpınar Mahallesi'nde ikamet eden 26 yaşındak K.Y, ayrıldığı ve tedbir kararı aldırdığı Ç.C (26)'nin evinin yakınlarında olduğunu görür görmez, cep telefonundaki KADES uygulamasını açarak bildirimde bulundu.

SİLAHLA YAKALANDI

Saat 19:20'de yapılan bildirim ile harekete geçen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timi, 3 dakika içerisinde olay yerine ulaştı.19:23'de ola yerine gelen ekipler, Hakıında uzaklşatırma kararı bulunan K.Y'nin ayrıldığı erkek arkadaşı Ç.C'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör, 3 mermi ve 1 kart bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Jandarma'da tamamlanan işlemleri sonrası, adli mercilere sevk edildi.