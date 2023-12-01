KARTEPE ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ’NDE TONLARCA ASFALT

Kartepe genelinde yapılan yatırımlar hızla devam ederken, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

590 TON ASFALT SERİLDİ

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 300 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde Şengül Sokağa 590 ton binder asfalt serildi. Üst yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında çevre düzenlemesi ile Kartepelilerin hizmetine sunulacak.

KARTEPEMİZ GELİŞİYOR

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Gece-gündüz yaptığımız saha çalışmalarımızla, hem fiziki hem sosyal hizmetlerimizle, estetik dokunuşlarımızla gelişen, büyüyen Kartepemizi güzelleştirmeye daha mutlu bir kent haline getirmeye devam ediyoruz. Uygulama süreçlerimizdeki sabır ve anlayışlarından dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.