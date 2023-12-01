KARTEPE ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ’NDE TONLARCA ASFALT

Kartepe genelinde yapılan yatırımlar hızla devam ederken, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
590 TON ASFALT SERİLDİ
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 300 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde Şengül Sokağa 590 ton binder asfalt serildi. Üst yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında çevre düzenlemesi ile Kartepelilerin hizmetine sunulacak.
KARTEPEMİZ GELİŞİYOR
Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Gece-gündüz yaptığımız saha çalışmalarımızla, hem fiziki hem sosyal hizmetlerimizle, estetik dokunuşlarımızla gelişen, büyüyen Kartepemizi güzelleştirmeye daha mutlu bir kent haline getirmeye devam ediyoruz. Uygulama süreçlerimizdeki sabır ve anlayışlarından dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.