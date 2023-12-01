Kocaelili öğrenciler ambalajın yolculuğuna çıktı

Marmara Belediyeler Birliği’nin Türkiye Koordinatörü olduğu Avrupa Atık Azaltım Haftası’nın (European Week for Waste Reduction-EWWR) bu yılki etkinlikleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam ediliyor. Bu bağlamda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi’nde Avrupa Atık Azaltım Haftası ile ilgili “Ambalajın Yolculuğu” temasıyla iki farklı etkinlik gerçekleştirildi. Geri dönüşüm ve atık önleme konularında farkındalık oluşturmak adına düzenlenen etkinliklerde gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmanın önemi anlatıldı
30 ÖĞRENCİ KATILDI
Farkındalık arttırıcı faaliyetlere destek vermek amacıyla SEKA Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi, 30 öğrenciyle iki farklı atölye çalışması yaptı. Bu yılın teması olan ambalaj atıklarına dikkat çekmek amacıyla oluşturulan atölyelerin ilkinde katılımcılar kendi ambalajlarını üretti. Bir diğer atölyede ise atık karton ambalajlarını yeniden kâğıt hamuruna dönüştürüp, elde kâğıt üretimi sağlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.