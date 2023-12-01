Yuvacık Semt Meydanı projesi tamamlandı

Barbaros Semt Meydanı, Bahçecik Semt Meydanı ve Yeniköy Atatürk Meydanı’nın ardından Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Bağlar Caddesi ve Kiraz Dere Sokak arasındaki alana Yuvacık Semt Meydanı yapıldı. 1300 metrekarelik Başiskele’nin yeni meydanın zemini granit ve bazalt taşları döşendi. Estetik görünümüyle kendisine hayran bırakan meydana 100 kişilik amfi, 25 araçlık otopark ve dinlenme alanları da yapılarak bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kullanışlı bir sosyal alan oluşturuldu.
Dekoratif sokak lambaları da yerleştirilen meydanın çevresindeki iki caddenin yol ve kaldırımları da mineral yüzeyli taş ile yenilendi. Vatandaşların hizmetine sunulan Yuvacık Semt Meydanı'nın 2. etap çalışmaları çerçevesinde bölge sakinlerinden Nazım Baştürk’ün mahalleye getirdiği Karakaya suyunun akacağı Osmanlı mimarisinde çeşme de yapılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.