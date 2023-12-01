AHMET GÜNGÖRMEZ, ADAY ADAYI OLDU

Başvuru esnasında Ahmet Güngörmez’i sevenleri, dostları, dava arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı. Başvuru dosyasını İlçe Başkanı Hayati Dilek’e teslim eden Ahmet Güngörmez; "Belediye meclis üyeliği, yerel yönetimlerde aktif bir rol oynama, kentimizin geleceğini şekillendirme ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırma fırsatıdır. Bu sorumlulukla, kentimizin bugünü ve yarını daha iyi bir yer haline getirmek için buradayım. Benim için önemli olan; şeffaf, katılımcı, adil ve sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışıdır. Bu doğrultuda şu temel ilkeleri ön planda tutmayı hedefliyorum.”

“ÜRETKEN BİR BELEDİYECİLİK”

“Hemşehrilerimizin görüşlerine saygı göstererek, karar süreçlerine onları dahil edeceğiz ve kentimizin potansiyelini maksimum düzeyde kullanmak için çaba göstereceğiz. Eğitim ve kültür, bir toplumun gelişimi için temel taşlardır. Bu alandaki projelerle kentimizi daha ayıklık bir geleceğe taşıyacağız. Sürdürülebilir bir gelecek için çevre dostu projelere öncelik vereceğim. Yeşil alanları artırarak, kentimizi daha temiz ve yaşanılabilirdir yer haline getireceğiz. Zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olacak sosyal projeleri hayata geçirecek, toplumsal dayanışmayı güçlendireceğiz. Kentimizi modern bir şehir haline getirmek için teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanacağız. Üretken bir belediyecilik anlayışı için çaba sarf edeceğim.”

"DAHA GÜZEL BİR KARTEPE"

“Genel Başkanımız, liderimiz, sayın Doktor Devlet Bahçeli’nin de belirttiği üzere: ‘Halka hizmeti hakka hizmet gören partimiz üretken belediyecilik ilkesiyle hem öne çıkmış, hem de dürüst, müşfik, çalışkan yönetim anlayışıyla serpilmiştir.’ ilkesi doğrultusunda çaba göstereceğimden şüpheniz olmasın. Bu süreçte bana düşen görevi layığıyla yerine getirmek, kentimizi daha iyi bir geleceğe taşımak için hepinizin desteğini bekliyorum. Hep birlikte daha yaşanılabilir, daha adil, daha güzel bir Kartepe inşa edelim. “ ifadelerinde bulundu.

"LİDERİMİZİN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA"

MHP Kartepe Teşkilat Başkanı Hayati Dilek, “Malumunuz önümüzde 31 Mart yerel yönetimler idari seçimler sürecine başlamış bulunmaktayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her daim lider teşkilat doktrin düsturundan ayrılmayarak liderimiz Devlet Bahçeli’nin sözlerini emir telakki eden birer evlatlarıyız. Yaklaşan yerel seçim sürecinde de genel başkanımız nasıl ki ittifakın kurulduğu dönemde de hiçbir makam mevki gözetmeksizin ülkenin birliği, dirliği, beraberliği konusunda koşulsuz, şartsız destek vererek ittifakın bir bireyi olmuşsa, bizler de liderin evlatları olarak yaklaşan seçimlerde mevki makam gözetmeden ama verilecek olan her görevin üstesinden sonuna kadar gelebilecek kadromuzla en başarılı şekilde temsil edecek teşkilatımıza layık olacak yetişkin kadrolarımızla göreve talip olduğumuzu belirtmek isteriz. Burada nasip olur ittifakın bir parçası olarak görev bize verilse eğer. Liderimizin talimatları doğrultusunda Cumhur ittifakının başarısı için alnımızdaki son damla tere kadar mücadele edeceğiz.” dedi.

AHMET GÜNGÖRMEZ KİMDİR?

1976 Yozgat doğumlu olan Güngörmez 20 yıldır Kartepe’de ikamet ediyor. Ticaretle uğraşmakta evli ve 2 çocuk babasıdır. 2007’den beri MHP yönetim kademesinde yer alıyor. 2007 - 2009 yılları arasında Kartepe kurucu yönetici ve İlçe Başkan yardımcılığı yaptı. 2010 - 2011 yılları arası Kocaeli İl Başkan yardımcılığı yaptı. 2013 - 2015 yılları arasında Kartepe ilçe Başkan yardımcılığı yaptı. 2016 - 2019 yılları arasında Kartepe İlçe Başkan yardımcılığı yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkan aday adaylığında bulunan Güngörmez 2020 - 2022 yılları arasında Kartepe teşkilattan sorumlu Başkan yardımcısı olarak görev aldı.