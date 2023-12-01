HAYDİ EMEKÇİLER KARTAL MİTİNGİNE!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), “Emekten yana, demokratik halk bütçesi” şiarıyla İstanbul Kartal Meydanı’nda gerçekleştirecekleri mitinge ilişkin Beyoğlu’nda bulunan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 6 No'lu şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’in yanı sıra KESK’e bağlı sendikalar katıldı.

Toplantıda söz alan Bozgeyik, 2023’te işsiz sayısını 9 milyonu bulunduğunu, her 5 gençten 3’ünün işsiz olduğunu söyledi. Bozgeyik, “ Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında enflasyonun en yüksek olduğu ülkedir. Bugün enflasyon sıralamasında bizden sonra gelen ülkeyi beşe katlıyoruz. Tüm dünyada gıda enflasyonu düşerken biz de artmaya devam ediyor. OECD ortalaması yüzde 8 iken biz de yüzde 72 ile bunun tam 9 katı gıda enflasyonu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

'51 MİLYON AÇLIK SINIRI ALTINDA'

Açlık sınırının 16 bin TL olduğunu belirten Bozgeyik, yoksulluk sınırının ise 49 bin TL’ye dayandığını vurguladı. Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü: “85 milyonluk nüfusun 51 milyonu açlık sınırında, 32 milyonu ise yoksulluk sınırının altında bir yaşam savaşı veriyor. Çünkü ülkede emeklilerin yarısı en düşük aylık olan 7 bin 500 TL’ye, çalışanların yarısı ise 11 bin 402 TL’lik bir asgari ücrete mahkum edilmiş durumda.”

TALEPLERİ SIRALADI

İktidarın kendi eliyle yarattığı ekonomik “enkazın” faturasının emekçilere kestiğini ifade eden Bozgeyik, taleplerini şöyle sıraladı: “İktidarın halka yıkmak istediği bu bütçeyi kabul etmiyoruz.Vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını istiyoruz. Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını istiyoruz. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini istiyoruz. Başta depremzedeler ve öğrenciler olmak üzere tüm dar gelirlilere kamusal, güvenli ve sağlıklı barınma olanaklarının sağlanmasını istiyoruz. Eğitimin her kademesindeki çocuklarımız için 1 öğün ücretsiz, sağlıklı yemek istiyoruz.”

MİTİNGE ÇAĞRI

Son olarak, 2 Aralık'ta Kartal Meydanı'nda gerçekleştirecekleri mitinge çağrı yapan Bozgeyik, emeğine ve bütçe hakkına sahip çıkmak isteyen bütün emekçileri yapacakları mitinge davet etti.

Miting için Kocaeli'de saat 10.00'da İzmit Uğur Mumcu Parkı'ndan otobüsler hareket edecektir.