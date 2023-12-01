İYİ Partili yönetici aday adaylığı için görevinden istifa etti

Türkiye 31 Mart Yerel seçimlerine giderken aday adayları başvurularını yapmaya devam ediyor. Adaylık için görevinden istifa eden bir isim de İYİ Parti'nin sevilen isimlerinden Fadime Yıldız Atik oldu. 3 yıldır İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İzmit İlçe Başkan Yardımcılığı görevi yapan Fadime Yıldız Atik bugün partisindeki görevinden istifa etti. İzmit Belediyesi meclis üyeliği için partisindeki görevinden istifa eden Fadime Yıldız Atik'in Pazartesi günü meclis üyeliği aday adaylığı için başvuruda bulunması bekleniyor.
FADİME YILDIZ ATİK KİMDİR?
Ankara doğumlu olan Fadime Yıldız Atik Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Peyzaj Mimarı olarak mezun olurken aynı zamanda B sınıfı İş Güvenliği Uzmanıdır. Siyasete İYİ Parti de başlayan Atik İzmit İlçe Yöneticiliğinin ardından Kadın Politikalarından Sorumlu İzmit İlçe Başkan Yardımcılığı görevinin 3 yıldır yapıyor. Atık aynı zamanda evli ve 2 kız annesi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.