Başkan Hürriyet hakkındaki o iddialara müfettişten yanıt!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, yeğeni olduğu iddia edilen H.O isimli şahsa belediyeden ödemeler yaptığı, H.O’nun Fatma Kaplan Hürriyet’in yeğeni olduğu için belediyeden doğrudan iş aldığı iddia edilerek, Hürriyet yeğenine belediyeden iş yaptırdığı ortaya atılmıştı. İzmit Belediyesinde inceleme yapan müfettişlerin raporuna göre H.O’nun Hürriyet’in yeğeni olmadığı ortaya çıktı.

SADECE TANIŞIKLIK OLDUĞU BELİRLENDİ

H.O.'nun, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet'in yeğeni olduğuna dair iddiayı da araştıran müfettişler, Hürriyet'in H.O.'nun nikahına katıldığını ve buradaki konuşmasında H.O. hakkında 'yeğenim' dediğini tespit etti. Bu nedenle H.O.'nun basında çıkan haberlerde 'Hürriyet'in yeğeni' olarak lanse edildiğine vurgu yapan müfettişler, ikili arasında bir akrabalık bağının bulunmadığını sadece tanışıklık olduğunu belirledi. Ayrıca H.O' nun dönemin AKP' li Belediye Başkanı Nevzat Doğan' ın Başkanlığındaki İzmit Belediyesi ile iş yaptığı ' da ortaya çıktı