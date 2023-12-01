- Gündem

Başkan Hürriyet hakkındaki o iddialara müfettişten yanıt!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında ortaya atılan yeğenine belediyeden ihalesiz iş veriyor iddialarına, inceleme yapan müfettişlerden yanıt geldi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Başkan Hürriyet hakkındaki o iddialara müfettişten yanıt! mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, yeğeni olduğu iddia edilen H.O isimli şahsa belediyeden ödemeler yaptığı, H.O’nun Fatma Kaplan Hürriyet’in yeğeni olduğu için belediyeden doğrudan iş aldığı iddia edilerek, Hürriyet yeğenine belediyeden iş yaptırdığı ortaya atılmıştı. İzmit Belediyesinde inceleme yapan müfettişlerin raporuna göre H.O’nun Hürriyet’in yeğeni olmadığı ortaya çıktı.

SADECE TANIŞIKLIK OLDUĞU BELİRLENDİ

H.O.'nun, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet'in yeğeni olduğuna dair iddiayı da araştıran müfettişler, Hürriyet'in H.O.'nun nikahına katıldığını ve buradaki konuşmasında H.O. hakkında 'yeğenim' dediğini tespit etti. Bu nedenle H.O.'nun basında çıkan haberlerde 'Hürriyet'in yeğeni' olarak lanse edildiğine vurgu yapan müfettişler, ikili arasında bir akrabalık bağının bulunmadığını sadece tanışıklık olduğunu belirledi.  Ayrıca H.O' nun  dönemin AKP' li Belediye Başkanı Nevzat Doğan' ın Başkanlığındaki  İzmit Belediyesi ile iş yaptığı ' da ortaya çıktı
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, iddialar, İzmit belediyesi, tespit

01 Ara 2023 - 13:58 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.086.224 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL