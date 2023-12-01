Vatandaşların tüketici haklarını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, Çayırova'daki marketlerde kasa ve raf ile tartı denetimi yaptı. Gıda toptan satışı yapan zincir marketleri ve diğer işletmelerde kasa ve raf fiyat denetimi yapan ekipler, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun çerçevesinde, etiket kontrolünün yanı sıra işletmelerdeki elektronik tartıların kontrolünü gerçekleştirdi
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Zabıtadan marketlerde fiyat ve tartı denetimi
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki marketlerde kasa ve raf fiyatı ile tartı denetimi gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.