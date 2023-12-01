Zabıtadan marketlerde fiyat ve tartı denetimi

Vatandaşların tüketici haklarını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, Çayırova'daki marketlerde kasa ve raf ile tartı denetimi yaptı. Gıda toptan satışı yapan zincir marketleri ve diğer işletmelerde kasa ve raf fiyat denetimi yapan ekipler, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun çerçevesinde, etiket kontrolünün yanı sıra işletmelerdeki elektronik tartıların kontrolünü gerçekleştirdi