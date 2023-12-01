- Gündem

Zabıtadan marketlerde fiyat ve tartı denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki marketlerde kasa ve raf fiyatı ile tartı denetimi gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Zabıtadan marketlerde fiyat ve tartı denetimi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Vatandaşların tüketici haklarını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, Çayırova'daki marketlerde kasa ve raf ile tartı denetimi yaptı. Gıda toptan satışı yapan zincir marketleri ve diğer işletmelerde kasa ve raf fiyat denetimi yapan ekipler, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun çerçevesinde, etiket kontrolünün yanı sıra işletmelerdeki elektronik tartıların kontrolünü gerçekleştirdi
# Çayırova

01 Ara 2023 - 14:20 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.086.224 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL