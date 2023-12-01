Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak

Başvurular, 18 Aralık 2023 tarihinden 22 Aralık 2023 tarihi saat: 23:59' a kadar e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.

Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 27 (yirmi yedi) adet Sözleşmeli Tekniker ve 45 (kırk beş) adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ilanına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.