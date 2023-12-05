T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/YALI Mahalle/Köy, 1624 Ada, 3 Parsel, A-ZEMİN / Bağ.Böl.No.2 N ...

Adresi : Gölcük Değirmendere Merkez Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 957 m2

Arsa Payı : 24/956

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Gölcük Belediye Başkanlığının dosya içindeki bila tarih ve 754-77584 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın imar durumu; Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam 3 kat,TAKS=0,40 ve KAKS=1,20 olmak üzere Konut Alanında Kalmaktadır.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:47

29/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.