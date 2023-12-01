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Mavi vatandaki gururumuza yoğun ilgi sürüyor

Cumhuriyetin 100. yılında Kocaelililerin ziyaretine açılan milli gururumuz TCG Anadolu’yu görmek için gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu

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Mavi vatandaki gururumuza yoğun ilgi sürüyor mask
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmit Körfezi’ndeki kinci gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın girişimleriyle Kocaeli’ne gelen Türkiye’nin mavi vatandaki gururu TCG Anadolu’yu görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu. TCG Anadolu’yu görmek için yoğunluk oluşturanlar, açıkta demirleyen gemiye Büyükşehir’in deniz araçlarıyla taşındı. 30 Kasım Perşembegünü ziyarete açılan ve 06 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan TCG Anadolu’yu Kocaeli’den ve çevre illerden yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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Türkiye’nin milli gururu TCG Anadolu’yu ziyaret edecekler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana hizmet binası arkasındaki otopark alanında giriş ve bekleme çadırı oluşturuldu. Burada Büyükşehir tarafından vatandaşlara ücretsiz çay, simit ve su ikram ediliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde bekleyen vatandaşlar daha sonra 200’şer kişilik gruplar halinde 1 Mart Vapur İskelesi’ne kadar uzanan koridordan geçiyor. Büyükşehir, 1 Mart Vapur İskelesi’nden 2 adet deniz aracıyla gün boyu TCG Anadolu’ya seferler düzenliyor. TCG Anadolu, 01, 02, 03, 04, 05 ve 06 Aralık tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor olacak.
# Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TCG Anadolu, İzmit Körfezi, türkiye, büyük, çevre, Büyükşehir Belediyesi

01 Ara 2023 - 17:12 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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