Aralık ayı sebzeleri nelerdir? Aralık ayında hangi sebzeler tüketilmeli?

A.Okan Çağlar- Nurçin Çağlar

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız mevsimi olmayan hiçbir sebze/meyveyi yemediğimizi görebilirsiniz. Yani biz bu mevsimde domates, salatalık, biber, patlıcan kabak gibi yaz sebzelerini eve bile sokmuyoruz.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; sebzelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor.

Aralık ayı sebzeleri:

1- Lahana (beyaz, kırmızı)

2- Brüksel lahanası

3- Pırasa

4- Ispanak

5- Karnabahar

6- Brokoli

7- Kereviz

8- Bal kabağı

9- Turp (beyaz, kırmızı, kara, alabaş)

10- Şalgam

11- Yer elması

12- Pancar

13- Havuç

14- Karalahana

15 Tatlı Patates

16- Alabaş

17- Karpuz turpu

Her mevsimde olanlar:

1- Maydanoz

2- Dereotu

3- Nane

4- Fesleğen / reyhan

5- Tere (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

6- Taze soğan

7- Roka (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

8- Marul (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

9- Pazı

10- Kuru soğan

11- Kuru sarımsak

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan