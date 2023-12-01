01 Ara 2023 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

Aralık ayı sebzeleri nelerdir? Aralık ayında hangi sebzeler tüketilmeli?

Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor.
Aralık ayı sebzeleri nelerdir? Aralık ayında hangi sebzeler tüketilmeli? mask
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A.Okan Çağlar- Nurçin Çağlar

Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız mevsimi olmayan hiçbir sebze/meyveyi yemediğimizi görebilirsiniz. Yani biz bu mevsimde domates, salatalık, biber, patlıcan kabak gibi yaz sebzelerini eve bile sokmuyoruz.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; sebzelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor.

Aralık ayı sebzeleri:

1- Lahana (beyaz, kırmızı)

2- Brüksel lahanası

3- Pırasa

4- Ispanak

5- Karnabahar

6- Brokoli

7- Kereviz

8- Bal kabağı

9- Turp (beyaz, kırmızı, kara, alabaş)

10- Şalgam

11- Yer elması

12- Pancar

13- Havuç

14- Karalahana

15 Tatlı Patates

16- Alabaş

17- Karpuz turpu

Her mevsimde olanlar:

1- Maydanoz

2- Dereotu

3- Nane

4- Fesleğen / reyhan

5- Tere (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

6- Taze soğan

7- Roka (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

8- Marul (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

9- Pazı

10- Kuru soğan

11- Kuru sarımsak

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan

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01 Ara 2023 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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