Aralık ayı sebzeleri nelerdir? Aralık ayında hangi sebzeler tüketilmeli?

A.Okan Çağlar- Nurçin Çağlar
Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız mevsimi olmayan hiçbir sebze/meyveyi yemediğimizi görebilirsiniz. Yani biz bu mevsimde domates, salatalık, biber, patlıcan kabak gibi yaz sebzelerini eve bile sokmuyoruz.
Önemle vurgulamak istediğimiz bir nokta var; sebzelerin hasat zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılıklar gösteriyor.
Aralık ayı sebzeleri:
1- Lahana (beyaz, kırmızı)
2- Brüksel lahanası
3- Pırasa
4- Ispanak
5- Karnabahar
6- Brokoli
7- Kereviz
8- Bal kabağı
9- Turp (beyaz, kırmızı, kara, alabaş)
10- Şalgam
11- Yer elması
12- Pancar
13- Havuç
14- Karalahana
15 Tatlı Patates
16- Alabaş
17- Karpuz turpu
Her mevsimde olanlar:
1- Maydanoz
2- Dereotu
3- Nane
4- Fesleğen / reyhan
5- Tere (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)
6- Taze soğan
7- Roka (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)
8- Marul (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)
9- Pazı
10- Kuru soğan
11- Kuru sarımsak
Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom
İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.