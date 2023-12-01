KOÜ mezunu Seçil Erzan, Arda Turan’a 3 saatte 33 milyon lira krediyi nasıl çıkardı?

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre Paraya sıkışan Seçil Erzan’ın, 2 Aralık 2022'de Arda Turan'ı kredi çekerek fona yatırmaya ikna ettiği iddia edildi. Erzan 3 saatte Arda Turan'a 33 milyon TL kredi çıkardı. İddiaya göre 33 milyon TL, dolara çevrilerek sözde fona yani Erzan'ın ellerine teslim edildi.

SEÇİL ERZAN: 33 MİLYOLUN KEFİLİ BENİM

Kredi çekimiyle banka iç kontrol yetkililerinin şüphelenmesi üzerine Seçil Erzan krediye kendisinin de kefil olduğunu sözlü beyan ediyor. Kredinin karşılığı teminat olarak ne gösterileceği sorulduğunda ise Erzan, “Tapuyu aldığında beyan edebilecek” cevabını veriyor. Seçil Erzan ayrıca Arda Turan için “Ne alacağını gizliyor. ‘Bodrum’dan gayrimenkul alıyorum’ dedi. Biz konut kullandırmadık. İpotekli finansman kullandırdık” diyerek iddiaya göre banka yetkililerine yalan söylüyor.

Arda Turan'ın Erzan ile yazışmalarında “Her şeyimi verdim. Hatta senin için kredi çekip sana verdim” dediği kredi, bu şekilde çekiliyor.

Seçil Erzan’ın kredinin çıkmasını dakika dakika takip ederek banka yetkilisi ile yazışmaları şöyle:

Banka Yetkilisi Yetiş: Seçil hanım merhaba. Yetiş ben iç kontrolden. Arda Turan kredisi için rahatsız ediyorum. Toplantıdaymışsınız. Para şubeye gelmiş.

Seçil Erzan: Merhaba Yetiş bey.

Banka Yetkilisi Yetiş: Sonrasında nasıl bir işlem yapılacak?

Seçil Erzan: Şu an yatıyor hesaba. Kredi tutarını elden ödeme yapacaklar. Karşı bankadan. Usd yatırıp TL olarak karşı bankaya kardeşinin hesabına göndermek ister. Tapu yaparken bir kısım gayri resmi ödenecek, EFT yapmak istemez.

Banka Yetkilisi Yetiş: Konut mu alacak? Tapu var mı?

Seçil Erzan: Ne alacağını gizliyor. Bodrum'dan gayrimenkul alıyorum dedi. Biz konut kullandırmadık. İpotekli finansman kullandırdık.

Banka Yetkilisi Yetiş: BDDK taahhütnamesini imzaladı mı?

Seçil Erzan: Evet

Banka Yetkilisi Yetiş: Tapu beyan edebilecek mi?

Seçil Erzan: Tapuyu yapınca edecekler. Bu arada ipotek aldığımız gayrimenkulü satmak üzereler krediyi hemen kapatacaklar. Kendi satışlarında bir sorun çıktığı için acil kredi kullandılar. 10-15 güne kapanacak maksimum 1 ay dediler ama.

Banka Yetkilisi Yetiş: Tamam teşekkür ederim.

Seçil Erzan: Kolay gelsin Yetiş bey. Nasıl yapalım?

Banka Yetkilisi Yetiş: Tapu beyan edecek ise belirttiğiniz şekilde işlem yapabilir.

Seçil Erzan: Tapuyu aldığında beyan edebilecek. Krediyi kapatmazsa bu arada.

Banka Yetkilisi Yetiş: Tamam

Seçil Erzan: Biz TL'ye dönüyoruz değil mi yanlış yaptığımız işi çözelim de. Aklım orada benim.

Banka Yetkilisi Yetiş: Evet TL'ye dönüp

Seçil Erzan: TL'yi karşı bankaya göndertiyorum.

Banka Yetkilisi Yetiş: Evet

Seçil Erzan: Siz bana yazın da konuşamıyorum toplantıda. Çocuklar eksik bir şey yapmasın.