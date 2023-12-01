11'LER BELLİ OLDU!

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
19. ATİLA TURAN
20. MERT ÇÖLGEÇEN
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI
77. OĞUZ CEYLAN
99. DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA
Yedekler
1. HARUN TEKİN
7. CEM EKİNCİ
9. ATABEY ÇİÇEK
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
32. MEHMET YILMAZ
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
45. MESUT CAN TUNALI
55. YUSUF ABDİOĞLU
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
İlk 11
35. ABDULSAMED DAMLU
3. ISAAC COFIE
8. SERKAN GÖKSU
21. AYMAN BOUALI
14. EMRE DEMİR
20. HASAN AYAROĞLU
44. TOMISLAV GLUMAC
90. STRAHIL VENKOV POPOV
91. COŞQUN ŞAHİN OĞLU DİNİYEV
22. UĞUR KAAN YILDIZ
97. DIMITRI KEVIN CAVARE
Yedekler
1. ÜBEYD ADIYAMAN
4. MUSTAFA ESER
6. MUHAMMED MERT
7. MELİH OKUTAN
16. ATALAY BABACAN
17. BATUHAN ARICI
19. İLHAMİ SİRAÇHAN NAS
11. ONUR AYIK
95. DEJVİ BREGU
75. EMRE KAPLAN
Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.