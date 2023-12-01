Hürriyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli derneklerini ağırladı

Engelli dostu İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentimizde faaliyet gösteren engelli derneklerinin başkan ve yöneticilerini makamında misafir etti. Özel gereksinimli bireyler için hayata geçirdiği projelerle öncü olan Başkan Hürriyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle gerçekleştirilecek etkinliklerle farkındalık yaratmayı arzu ettiklerini ifade etti. Dernek başkanları, gerçekleştirdikleri proje ve hizmetlerden dolayı Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
YOĞUN KATILIM
Ziyarete Kocaeli Sessizler Derneği, Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri Derneği, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği, Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği, İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Dayanışma Derneği, Görme Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, Tüm Engelleri Birleştirme Derneği, Marmara Depremzede ve Engelliler Derneği, Marmara Spina Bifida Tüm Engelli Aileler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkan ve yöneticileri katılım gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.