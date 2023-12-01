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Feci olay... Havai fişek çocuğun elinde patladı!

Bağlar'da 12 yaşındaki bir çocuğun elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralandığı aktarıldı

Anadolu Ajansı
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Feci olay... Havai fişek çocuğun elinde patladı! mask

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Koşuyolu Köprü girişinde B.B. (12) havai fişek patlatmak istedi.

B.B., ateşlediği fişeğin elinde patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
# sağlık, çocuk, yaralı

01 Ara 2023 - 21:25 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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