10 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 Aralık Cumartesi günü 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.İzmit, Derince, Gölcük, Karamürsel, Kartepe, Kandıra, Çayırova, Darıca, Körfez ve Gebze olmak üzere 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İşte o sokaklar:
|53982
|KOCAELİ
|İZMİT
|BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER
|BAHAR SK., BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KESKİN SK., KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MÜCAHİT SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER
|02.12.2023
|09:00
|17:00
|54062
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI, FATİH SULTAN
|GEZER SK., IŞIL SK., SARI LALE, UFUKHAN SK.
|02.12.2023
|09:00
|17:00
|54115
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|4 TEMMUZ, 4.07.2021, ATATÜRK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEĞİRMENDERE MERKEZ, KÖRFEZ
|101., 101. CD., 107. CD., 2098. SK., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113. SK., 3029. SK., 3035., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., AHMET YESEVİ CD., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAĞDAŞ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE SK., FUNDA SK., GÖKTÜRK SK., KONCA CD., MANDIRA CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., NECİP FAZIL CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD.
|02.12.2023
|09:00
|13:00
|54118
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, ULAŞLI YALI
|1056. SK., 202. CD, AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARŞIBAŞI CD., KIBLEPINAR, MUAZZEZ ARUOBA SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER
|02.12.2023
|10:00
|17:00
|54139
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., GÜLERSOY SK., ISTANBUL, KIZILAGAÇ MEVKII, PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD.
|02.12.2023
|09:00
|17:00
|54158
|KOCAELİ
|İZMİT
|CEDİT, HACIHIZIR, ORHAN, ÖMERAĞA, TERZİBAYIRI, VELİAHMET
|ABDURRAHMAN YÜKSEL CD., AKÇAAĞAÇ SK., BAĞTEPE SK., BILGILI, BİLGİLİ SK., DEVLET HASTANESİ SK., DEVRAN CD, DEVRAN CD., DİLEĞİM SK., DURMAZ SK., EMRELER SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., İTİBAR SK., KAMERLİ SK., KASIMPATI SK, KERIM, ÖZCAN HUN SK., SEHITLIK, ŞEHİTLİK SK., ŞENAY SK., ŞEREF SK., ÜRÜN SK.
|02.12.2023
|09:00
|17:00
|54175
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE
|1. SK., 23. SK., 26., 26. SK., ADALI, ADALI SK., AMİRAL SK., BERK, BOSTAN SK., CEYLANUR, ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., DOGANTEPE IZMIT, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE İZMİT CD., EDEBALİ CD., EKŞİ SK., ELVIN, ELVİN, FİGEN, GÜZEL BAHÇE, GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI SK., KARAKAYA, KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KOLAYLI, KOLAYLI CD., KÖKENLI, KÖKENLİ SK, KÖKLÜK SK., MANDIRA SK., NİSAN, ORUÇ, ORUÇ SK., ÖZBAY SK., ÖZDEMİRLER SK., PINARLAR SK., SEVVAL AY, ŞAHİNLER SK., ŞİRİNKÖY SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD., YILDIRAY CD.
|02.12.2023
|09:00
|17:00
|54194
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARI
|3028., 3028. SK., 3033. SK., 3126., 3126. SK., 3149. SK., GARİPLER SK., SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTİN ZAİM CD., SALİH SAĞKOL SK., SEKİ SK., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., VELİOĞLU SK.
|02.12.2023
|09:00
|17:00
|54208
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BABALI, BALLAR, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, PINARDÜZÜ, PINARLI
|KÖY SOKAĞI, 571., 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD, AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DENIZ, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI KARANFIL, BABALI ZAMBAK, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE, BESTE SK., BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CANAN SK., CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., EMANET SK., EMEL SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİLAL SK., HİSAR SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ.. CD., KARATAŞ SK., KARSI, KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALELİ SK., LEVENT SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERMER SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, OBRUK SK., OBRUK. SK., ORKİDE SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZKAN SK., PAPATYA SK, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SENOL, SEVGI, SEYMEN SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜLCÜK, ŞENOL SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK, ZAFER SK., ZEYTİN SK.
|02.12.2023
|09:00
|17:00
|54222
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|ARDA CD., BEYZADE, BEYZADE SK., DEMİR SK., ÖZBEK SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD.
|02.12.2023
|09:00
|12:00
|54223
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|MUHSIN YAZICIOGLU, ULUS SK.
|02.12.2023
|13:00
|15:00
|54225
|KOCAELİ
|DARICA
|CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PİRİ REİS
|AKÇADAĞ SK., ALİBABA SK., ATMACA, ATMACA SK., BERİL SK., EGEMEN SK., ERASLAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜLLÜ, HANDE, HANDE SK., HARUN SK., İLKNUR SK., KADER, KADER SK., MAKUL SK., MERAL, MERAL SK., MUKADDES SK., NURSU SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, ŞELALE SK., TASLIMAN, TUZLA, TUZLA CD., UGURLU, ÜLKÜ SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK.
|02.12.2023
|09:00
|17:00
|54226
|KOCAELİ
|DARICA
|KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN
|ADALET SK., AKTAR SK., BATTALGAZİ CD.
|02.12.2023
|09:00
|17:00
|54229
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|YAVUZ
|ERÇELİK SK., ERDEM, ERDEM SK., SEHIT RASIT YÜCEL
|02.12.2023
|09:00
|14:00
|54276
|KOCAELİ
|GEBZE
|ISTASYON, İSTASYON
|1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421/1. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426. SK., 1427., 1427/3., 1429. SK., 1430., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1456. SK., ESATBEY CD., PLEVNE CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD.
|02.12.2023
|08:30
|16:00
|54277
|KOCAELİ
|GEBZE
|ISTASYON, İSTASYON
|1414., 1414. SK., 1414/1. SK., 1416. SK., 1418. SK.
|02.12.2023
|08:30
|16:00
|54286
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE
|ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER
|02.12.2023
|10:15
|18:15
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Yorumlar
(1 )
Camcı Cemil - Başiskele de kesintilerden artık bıktık voltajlar düşer ama parayı şıkır şıkır eksiksiz kuruşuna kadar alırlar.
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