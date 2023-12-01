Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini Adalete teslim etmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

Zehir tacirlerine yönelik 48 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunun başarıyla tamamlandığını belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin detayları vererek, “İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirne olmak üzere 48 ilde düzenlenen "Narkogüç-38" Operasyonunda 6 ton 112 kg esrar, 215 kg metamfetamin, 64 kg skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek ve 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyona 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeği katıldı” dedi.

Yerlikaya, “Operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerindeki kahraman polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki kahraman askerlerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek” dedi.