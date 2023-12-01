DIŞARIDA TOKUZ İÇERİDE YOKUZ : 0-3

Trendyol 1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, iç sahada kaybetme geleneğini sürdürdü. Gereksiz oyuncu değişiklikleriyle iç sahada Manisa’ya yenilen, Erzurum ile 1-1 , Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor, dün gece Ümraniye’yi konuk etti ve sonunda yenilgiyle tanıştı.

Dışarıda puanları üçer üçer toplayan Kocaelispor, iç sahada birer birer takılırken, dün sonunda yengiyle de tanıştı. Ümraniye’den yine puan alamayan Körfez, hakem Kutluhan Bilgiç’in resmen penaltısını vermemesiyle yıkıldı. Ertuğrul Sağlam eleştirilerin odak noktasına oturdu.

İLK YARIDA İKİ GOL YEDİK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor’un Ümraniyespor maçına yaklaşık 9 bin taraftar ilgi gösterdi. Maçın oynanacağı zemin her zamanki gibi harikaydı. Hava 14 dereceydi ve nem vardı. Ancak rahatsız edici seviyede değildi. Hava, futbol için oldukça elverişliydi. 9.dakikada temsilcimiz Kocaelispor tehlikeli geldi!.. Tanke hızlı ilerledi. Sol kanattaki Barış'a pası verdi. Barış şut çekti. Aut. 13.dk: Amaral savunmanın arkasına doğru topu havalandırdı. Tanke savunmanın arkasına sarktı. Topa dokundu ancak kaleciye çarpıp dışarı çıktı. 16.dk: Cavare, Tanke’ye faul yaptı. Serbest vuruşu kullanan Tanke’nin mermi gibi şutu baraja takıldı. 18.Candeias Ümraniyesporlu futbolcudan topu kurtardı. Amaral ceza sahasının çaprazından etkisiz bir şut çekti. Kaleci rahat topu aldı. 19.dk: Maçtaki ilk sarı kart geldi. Mert Çölgeçen, Serkan'a faul yaptı. Hakem Mert'e sarı kartını gösterdi. 26.dk: Oğuz Ceylan, hızlı atak kurmak isteyen Emre Demir'e faul yaptı ve sarı kartı gördü.

DİNİYEV İLK GOLÜ ATTI

29.dk: Emre Demir topu tuttu ve çaprazdan şut çekti. Top direkten döndü, Coşgun Diniyev, Burak'tan sıyrıldı, şutu çekti ve kalemizde golü gördük: (0-1). 37.dk: Barış'ın topuk pasında Atila topu kontrol etti. Orta yaptı, temsilcimizde kimse topa dokunamadı. 39.dk: Oğuz Ceylan orta yaptı Tanke etkisiz bir kafa vuruşu yaptı. Top Kaleci'de kaldı. 42.dk: Temsilcimiz Kocaelispor bu dakikalarda çok baskı kurdu ancak topları alıp çabuk kaybetti. 44.dk: Temsilcimiz penaltı bekledi. Burak Öksüz ile Hasan altı pasta kafa vuruşuna çıktı. Top rakip oyuncunun koluna çarptı. Penaltı bekledik. Var'da kontrol edildi. Hakem devam işareti yaptı. 45+1: Ayman, Burak'ı geçerken Emir ile arasında kaldı ama Serkan topu takip etti. Önünde kalan topu Gökhan'ın yanından ağlarla buluşturdu: (0-2). 45+5: Ümraniyespor tehlikeli geldi!! Kocaelispor'un yaptığı top kaybıyla kontra atağa kalkan Ayman’ın vuruşunda, Gökhan iki hamlede kontrol etti ve hakem ilk yarıyı bitirdi.

İKİNCİ YARI ETKİSİZ KALDIK

46.dk: Amaral ile Yusuf Cihat çıkarken Atabey Çiçek ile Yusuf Emre oyuna dahil oldu. 50.dk: Candeias orta yaptı, Tanke’nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı. 51.dk: Emre Demir, Oğuz Ceylan'ın formasında çekti. Hakem Emre'ye sarı kartını gösterdi. 52.dk: Barış'ın pasında Tanke ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem devam dedi. Kocaelispor futbolcuları itiraz etti. Var kontrolü sonrası hakem Kutluhan Bilgiç oyunu sürdürdü. 59.dk: Emre Demir ve Mert Çölgeçen'in çarpışması sonucu iki futbolcu da yerde kaldı hakem sağlık görevlilerini oyuna çağırdı. 60.dk: Hasan topu ceza sahası dışında Isaac'i gördü. Uzaklardan Isaac şut çekti. Top direkten döndü. 64.dk: Temsilcimiz Kocaelispor'da Atila taç atışını kullandı. Barış Alıcı topa çok kötü vurdu. Aut. 65.dk: Sarı kart bulunan Mert Çölgeçen oyundan çıktı yerine Fofana dahil oldu. Yusuf Abdioğlu kendi kalesine attı: (0-3). Böylece ilk yarıda oynayan orta sahadaki futbolcular değişmiş oldu. Hakem maça 8 dakika ekledi. Taraftar futbolcuları protesto etti. Kocaelispor ligde kritik maçta 9 Aralık Cumartesi günü Bandırma’ya konuk olacak. Salı günü ise Alanya ile deplasmanda kupa maçına çıkılacak.

KOCAELİSPOR:0-ÜMRANİYE: 3

STAT: YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU- KOCAELİ

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç*, Bersan Duran**, Yusuf Susuz**, Alper Oran

SARI KART: Mert Çölgeçen (19.dk), Oğuz Ceylan (27.dk), Emre Demir(50.dk),Yusuf Emre Gültekin(80.dk), Abdulsamed(81.dk)

GOL: Coşqun Diniyev (28.dk), Serkan Göksu (45+1.dk),Yusuf Abdioğlu (KK) (90+1.dk)

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ**

4. EMİR ORTAKAYA**

8. YUSUF CİHAT ÇELİK*

(46.dk- YUSUF EMRE GÜLTEKİN*)

10. DANIEL JOAO CANDEIAS**

19. ATİLA TURAN*

(75.dk- KOUKAOU*)

20. MERT ÇÖLGEÇEN*

(64.dk- FOFANA*)

41. PEDRO REİS AMARAL*

(46.dk- ATABEY ÇİÇEK*)

53. BURAK ÖKSÜZ*

70. BARIŞ ALICI*

(68.dk- YUSUF ABDİOĞLU*)

77. OĞUZ CEYLAN*

99. DOUGLAS TANKE **

Yedekler

1. HARUN TEKİN

7. CEM EKİNCİ

21. BEDİRHAN YILDIZ

32. MEHMET YILMAZ

45. MESUT CAN TUNALI



Teknik Sorumlu

ERTUĞRUL SAĞLAM

ÜMRANİYESPOR

35. ABDULSAMED DAMLU**

3. ISAAC COFIE**

(87.dk- MUHAMMED MERT)

8. SERKAN GÖKSU***

(87. dk- İLHAMİ SİRAÇHAN?)

21. AYMAN BOUALI***

(72.dk- ONUR AYIK***)

14. EMRE DEMİR***

(72.dk- MELİH OKUTAN**)

20. HASAN AYAROĞLU**

44. TOMISLAV GLUMAC**

90. VENKOV POPOV**

91. COŞQUN DİNİYEV***

(83.dk- MUSTAFA ESER)

22. UĞUR KAAN YILDIZ**

97. DIMITRI KEVIN CAVARE**

Yedekler

1. ÜBEYD ADIYAMAN

16. ATALAY BABACAN

17. BATUHAN ARICI

95. DEJVİ BREGU

75. EMRE KAPLAN

Teknik Sorumlu

MUSTAFA GÜRSEL