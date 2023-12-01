Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Eysseric’in ara pasında kale önünde topla buluşan Güven Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
49. dakikada Güven Yalçın’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mendes’in ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
53. dakikada Güven’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topun sahibi olan Can Keleş’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Murat Altan
Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Veseli, Feghouli (Rohden dk. 68), Mendes (Lasagna dk. 68), Shukurov, Eysseric (Paoletti dk. 81), Can Keleş (Nazım Sangare dk. 75), Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 75)
Yedekler: Emre Bilgin, Emir Tintiş, Salih Dursun, Lawrence, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Alpaslan Erdem
İstanbulspor: Jensen, Duhaney (Racine dk. 77), Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar (Vefa Temel dk. 77), Vorobjovas (Özcan Şahan dk. 58), Muammer Sarıkaya (Imbula dk. 82), Ndao, Mamadou (Ethemi dk. 58), Jackson, Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Alp Arda, Okan Erdoğan, Traore, Eslem Öztürk, Sambissa
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Goller: Eysseric (dk. 45), Mendes (dk. 49), Can Keleş (dk. 53) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Ceccherini, Güven Yalçın, Dresevic (Fatih Karagümrük)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.