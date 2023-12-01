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Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu) mask

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Eysseric’in ara pasında kale önünde topla buluşan Güven Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
49. dakikada Güven Yalçın’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mendes’in ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
53. dakikada Güven’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topun sahibi olan Can Keleş’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Murat Altan
Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Veseli, Feghouli (Rohden dk. 68), Mendes (Lasagna dk. 68), Shukurov, Eysseric (Paoletti dk. 81), Can Keleş (Nazım Sangare dk. 75), Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 75)
Yedekler: Emre Bilgin, Emir Tintiş, Salih Dursun, Lawrence, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Alpaslan Erdem
İstanbulspor: Jensen, Duhaney (Racine dk. 77), Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar (Vefa Temel dk. 77), Vorobjovas (Özcan Şahan dk. 58), Muammer Sarıkaya (Imbula dk. 82), Ndao, Mamadou (Ethemi dk. 58), Jackson, Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Alp Arda, Okan Erdoğan, Traore, Eslem Öztürk, Sambissa
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Goller: Eysseric (dk. 45), Mendes (dk. 49), Can Keleş (dk. 53) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Ceccherini, Güven Yalçın, Dresevic (Fatih Karagümrük)

01 Ara 2023 - 22:12 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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