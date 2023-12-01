01 Ara 2023 - 22:25- Spor G:

Ertuğrul Sağlam gider, Hikmet Karaman gelir

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Ertuğrul Sağlam gider, Hikmet Karaman gelir mask

Kocaelispor’da iç saha kayıplarıyla bir anda hedef haline gelen Ertuğrul Sağlam yenilmeme özelliğiyle ve deplasmanda kazanma özelliğiyle bugüne kadar geldi. Ancak az önce sona eren maçtaki 3-0’lık rezalet sonunda Sağlam’ın da istifa seslerine maruz kalmasına neden oldu. Yeniden Hikmet Karaman’ın adı kulislerde dolaşmaya başlarken, yönetim kurulu da alınan skordan son derece rahatsız oldu. İç sahada kaybedilen puanlarla Sağlam eleştiriliyor ve dışarıda durumu idare ediyordu. Ama çekirge bir sıçradı iki sıçradı ve sonunda çimlere gömüldü. Taraftar öfkeli…Hikmet Karaman ise eşofmanlarını hazırladı bile…
# oldu, Kocaelispor

01 Ara 2023 - 22:25 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(24)
23

Ben - Unutmayın Göztepe hocasını Dikkatle izleyin, Bir fark görmek için hazır olun,hoca farkı nasıl olması gerekir göreceksiniz,. Stanimir Stoilov sahnelerde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 00:38
22

Basiskele41 - Ertuğrul hemen gitmesi gerekir yoksa iki yıl önceki süreç tekrarlanır ikinci devre düşmemeye oynarız

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 02 Aralık 00:34
21

Sakaryalı 54 - Hani bi şarkı vardı iki hafta önce haber yapmıştınız ertugrul sağlam o şarkıyı çok seviyormuş neydi o şarkının adı hatırlayamadım neydiiiii ertugrul hocayı yere göğe sığdıramadınız dimi şımarıklık iyi birsey degil lig daha bitmedi asıl lig ligin ikinci yarısında başlayacak hey yavrum heyyyy

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Aralık 00:23
20

Mustafa - Kocaelisporun transferleri fiyasko fofona,amaral,kakou,mert,Mesut,atabey ve kaleci Harun bu çöpleri kim aldı takıma Ertuğrul hoca ne yapsın elinden gelenin en iyisini yapıyor oyuncu kalitesi düşük….

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 00:19
19

Haluk Meri - Hakan böyle gazetecilik olmaz

Yeri geldimi Kocaelispor aşkından dem vuruyorsun 11 haftanın ardından bir mağlubiyetle Hocayı göndermeye kalkıyorsun

Sezon başında Şampiyonluğa oynarız diyen kimse yoktu Bu seviyeye geldiysek en fazla pay Ertuğrul sağlamındir

Ertuğrul Sağlama ve Takıma destek zamanidir

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 00:06
18

Yamyam - Boş yapma gazeteci senin gibi yamyamlara Ertuğrul hoca ve Kocaelisporumuzu yedirmeyiz maç bu yenmekte var yenilmekte önemli olan hataları görmek dünyanın en pahalı klüpleri bile yeniliyor hayatın akışı bu sen bak işine hadi camiamızdan uzak dur..!

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 00:06
17

Körfezli Ufuk - Adamgibi adam Ertuğrul Sağlam seninle birlikte süperliğe kıskananlar çatlasın

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 23:57
16

Körfezli Ufuk - Hikmethocadediğin kişi kocaelisporu tffye şikayet edip paranın peşine düşenkişidir birmağlubiyetle ertuğrulhocayı sizingibilerin lafıyla görevden almazlar siz takımtutandeğil hikmet kahramanın taraftarısınız

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 01 Aralık 23:53
15

M. Karali - Daha vu sene 1. Lige yükselen takımı puan cetvelinde 2. sıraya çıkaran bir teknık direktöre karşı nedir bu absürd tavır. Yazıklat olsun. Ertuğrul hocaya teşekkür borçluyuz. Lütfen birilerinin tetikçiliğini yapmayın, adam olun.

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 23:50
14

Hastaliklı Ruh Hali - Sürekli yazıyorum, bu gazeteci kimliği taşıyan arkadaşın psikolojik durumu hiç iyi değil, hep bir dikkat çekme çabasında. Zaten bu yüzden bundan sonra gazetenizi de takip etmeyeceğim . Kimsenin Ertuğrul sağlam a tepki gösterdiği yok. Zamanında Mustafa Denizli içimizdeki İrlandalı diye tabir kullanmamıştı o geldi aklıma. Bu arkadaş işte o

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 23:49
13

Sovalye - kocaelispor yönetimi uyanık olmalı.. tütününde.karamncialr..enginciler..dolu...bunlarin öldüğü zamanida biliyoz..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 23:42
11

Mutty - Uleaann nasıl da yol yapıyorsun.. sanki görende 3 mac 4 mac kaybedildi sanır 11 mac sonra kaybedildi.. bide bu sınırlı kadroyla bu orta sahayla en iyisi bu zaten.. böyle art niyetli düşünenler kocaelisporu ağzına bile almasın.. herkes kendi adamını getirme peşinde takım iyi gitse bile.. ne yazık ki

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 23:29
10

Bekirdereli - Adam gibi adam ertugrul saglam. Hocamizi hedef haline getirme bos yapma herkez memnun hocadan

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 01 Aralık 23:26
08

Emmioğlu - Nerden aldınız bu haberi bilmiyorum ama yazı yazmak için yazdığınız kesin bir maç ile hoca gönderindeydi fenerbahçe ve beşiktaş gönderirdi aleme rezil oldular biri 6 yedi digiri 5 o yüzden bir maç ile hoca gönderindeydi fırat hoca gönderilirdi bu fazla heveslenmeyin bu yönetim göndermez

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 23:21
07

Mustafa - Hadi be boş herif, bakın işinize insan yazarken utanır.

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 01 Aralık 23:14
05

Tutunciftlikli - Sen stadda mıydın acaba? Ben istifa sesi filan duymadım. Pusuda bekleyen kargalar gibisiniz. Takım bir kere yenilince hemen Ertuğrul istifa. Yazık çok yazık.

Yanıtla . 13Beğen . 2Beğenme 01 Aralık 23:03
04

Hakiki Kocaelisporlu - Hakan Yağcıoğlu bi kerede bir laf konuşki tam isabet olmuş diyelim senin kadar boş bir adam dünyada yok hikmet Karaman bu takıma kanser olur eski günlere geri getirir takımı Ertuğrul hocaya destek tam destek bırak bu işleri fırçala dişleri yagcıoglu hadeee

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 01 Aralık 22:55
03

Kocaeli - La bak işine gazeteci kocaelispordan cekin elinizi başlatmayın şimdi teknik cakallığınıza takım 2.sen ne boş yapıyorsun.

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 01 Aralık 22:50
02

Derinceli - Birileri gidecekse bu Ertuğrul Sağlam değildir.

Ertuğrul Sağlam bu camia için bir şanstır.

Yanıtla . 15Beğen . 3Beğenme 01 Aralık 22:41
01

Körfezli - Pusuda bekliyormuşsun helal olsun gerçek Kocaelisporlusun alkışlar Fener altı yedi futbolda var bunlar

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 01 Aralık 22:38
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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