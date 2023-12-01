Ertuğrul Sağlam gider, Hikmet Karaman gelir

Kocaelispor’da iç saha kayıplarıyla bir anda hedef haline gelen Ertuğrul Sağlam yenilmeme özelliğiyle ve deplasmanda kazanma özelliğiyle bugüne kadar geldi. Ancak az önce sona eren maçtaki 3-0’lık rezalet sonunda Sağlam’ın da istifa seslerine maruz kalmasına neden oldu. Yeniden Hikmet Karaman’ın adı kulislerde dolaşmaya başlarken, yönetim kurulu da alınan skordan son derece rahatsız oldu. İç sahada kaybedilen puanlarla Sağlam eleştiriliyor ve dışarıda durumu idare ediyordu. Ama çekirge bir sıçradı iki sıçradı ve sonunda çimlere gömüldü. Taraftar öfkeli…Hikmet Karaman ise eşofmanlarını hazırladı bile…
# oldu, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(24 )
Musa - Var mı bir çıkarın bu değişiklikte?
Ben - Unutmayın Göztepe hocasını Dikkatle izleyin, Bir fark görmek için hazır olun,hoca farkı nasıl olması gerekir göreceksiniz,. Stanimir Stoilov sahnelerde
Basiskele41 - Ertuğrul hemen gitmesi gerekir yoksa iki yıl önceki süreç tekrarlanır ikinci devre düşmemeye oynarız
Sakaryalı 54 - Hani bi şarkı vardı iki hafta önce haber yapmıştınız ertugrul sağlam o şarkıyı çok seviyormuş neydi o şarkının adı hatırlayamadım neydiiiii ertugrul hocayı yere göğe sığdıramadınız dimi şımarıklık iyi birsey degil lig daha bitmedi asıl lig ligin ikinci yarısında başlayacak hey yavrum heyyyy
Mustafa - Kocaelisporun transferleri fiyasko fofona,amaral,kakou,mert,Mesut,atabey ve kaleci Harun bu çöpleri kim aldı takıma Ertuğrul hoca ne yapsın elinden gelenin en iyisini yapıyor oyuncu kalitesi düşük….
Haluk Meri - Hakan böyle gazetecilik olmaz
Yeri geldimi Kocaelispor aşkından dem vuruyorsun 11 haftanın ardından bir mağlubiyetle Hocayı göndermeye kalkıyorsun
Sezon başında Şampiyonluğa oynarız diyen kimse yoktu Bu seviyeye geldiysek en fazla pay Ertuğrul sağlamındir
Ertuğrul Sağlama ve Takıma destek zamanidir
Yamyam - Boş yapma gazeteci senin gibi yamyamlara Ertuğrul hoca ve Kocaelisporumuzu yedirmeyiz maç bu yenmekte var yenilmekte önemli olan hataları görmek dünyanın en pahalı klüpleri bile yeniliyor hayatın akışı bu sen bak işine hadi camiamızdan uzak dur..!
Körfezli Ufuk - Adamgibi adam Ertuğrul Sağlam seninle birlikte süperliğe kıskananlar çatlasın
Körfezli Ufuk - Hikmethocadediğin kişi kocaelisporu tffye şikayet edip paranın peşine düşenkişidir birmağlubiyetle ertuğrulhocayı sizingibilerin lafıyla görevden almazlar siz takımtutandeğil hikmet kahramanın taraftarısınız
M. Karali - Daha vu sene 1. Lige yükselen takımı puan cetvelinde 2. sıraya çıkaran bir teknık direktöre karşı nedir bu absürd tavır. Yazıklat olsun. Ertuğrul hocaya teşekkür borçluyuz. Lütfen birilerinin tetikçiliğini yapmayın, adam olun.
Hastaliklı Ruh Hali - Sürekli yazıyorum, bu gazeteci kimliği taşıyan arkadaşın psikolojik durumu hiç iyi değil, hep bir dikkat çekme çabasında. Zaten bu yüzden bundan sonra gazetenizi de takip etmeyeceğim . Kimsenin Ertuğrul sağlam a tepki gösterdiği yok. Zamanında Mustafa Denizli içimizdeki İrlandalı diye tabir kullanmamıştı o geldi aklıma. Bu arkadaş işte o
Sovalye - kocaelispor yönetimi uyanık olmalı.. tütününde.karamncialr..enginciler..dolu...bunlarin öldüğü zamanida biliyoz..
Kalenga - Bedava yaziyon
Mutty - Uleaann nasıl da yol yapıyorsun.. sanki görende 3 mac 4 mac kaybedildi sanır 11 mac sonra kaybedildi.. bide bu sınırlı kadroyla bu orta sahayla en iyisi bu zaten.. böyle art niyetli düşünenler kocaelisporu ağzına bile almasın.. herkes kendi adamını getirme peşinde takım iyi gitse bile.. ne yazık ki
Bekirdereli - Adam gibi adam ertugrul saglam. Hocamizi hedef haline getirme bos yapma herkez memnun hocadan
Tahir - Kalemine yazık
Emmioğlu - Nerden aldınız bu haberi bilmiyorum ama yazı yazmak için yazdığınız kesin bir maç ile hoca gönderindeydi fenerbahçe ve beşiktaş gönderirdi aleme rezil oldular biri 6 yedi digiri 5 o yüzden bir maç ile hoca gönderindeydi fırat hoca gönderilirdi bu fazla heveslenmeyin bu yönetim göndermez
Mustafa - Hadi be boş herif, bakın işinize insan yazarken utanır.
Oksi̇jen - Hikmet kim.sen kimsin .karar veriyon.
Tutunciftlikli - Sen stadda mıydın acaba? Ben istifa sesi filan duymadım. Pusuda bekleyen kargalar gibisiniz. Takım bir kere yenilince hemen Ertuğrul istifa. Yazık çok yazık.
Hakiki Kocaelisporlu - Hakan Yağcıoğlu bi kerede bir laf konuşki tam isabet olmuş diyelim senin kadar boş bir adam dünyada yok hikmet Karaman bu takıma kanser olur eski günlere geri getirir takımı Ertuğrul hocaya destek tam destek bırak bu işleri fırçala dişleri yagcıoglu hadeee
Kocaeli - La bak işine gazeteci kocaelispordan cekin elinizi başlatmayın şimdi teknik cakallığınıza takım 2.sen ne boş yapıyorsun.
Derinceli - Birileri gidecekse bu Ertuğrul Sağlam değildir.
Ertuğrul Sağlam bu camia için bir şanstır.
Körfezli - Pusuda bekliyormuşsun helal olsun gerçek Kocaelisporlusun alkışlar Fener altı yedi futbolda var bunlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.