- Yaşam

'Kıyafetin çok açık...' Türk turistin üstünü örttüler

Dubai’ye turistik geziye giden Türk sosyal medya fenomeni Zeynep Sıla Çatal, kıyafetinin çok açık olduğu gerekçesiyle bir mekanda üzerine şal örtüldüğünü anlattı.
Video için play'e tıklayın

Çatal, yaşadığı olayı Youtube kanalından paylaştı.

Kıyafeti yüzünden uyarıldı

Zeynep Sıla Çatal, Dubai’de gittiği bir mekanda kıyafetinin çok açık olduğu için uyarıldığını söyledi. Çatal, “Bir mekana girdik, kıyafetim çok açık olduğu için üzerime şal örttüler. Ben de şok oldum. Burada çok katı kurallar var. Kıyafetinize çok dikkat etmeniz gerekiyor” dedi.

Youtube kanalından paylaştı

Çatal, Dubai’deki gezisini Youtube kanalından takipçileriyle paylaştı. Çatal, videoda Dubai’nin lüks yaşamını, alışveriş merkezlerini, çöl safarisini ve diğer turistik yerleri gösterdi. Çatal, videonun sonunda ise kıyafet müdahalesine uğradığı olayı anlattı. Çatal, “Burada çok güzel vakit geçirdik ama biraz da zorlandık. Buranın kültürüne saygı duymak gerekiyor. Ama ben de kendimi ifade etmek istiyorum. Bu yüzden biraz çatışma yaşadık” dedi.

Kaynak: yeniçağ

# açık

01 Ara 2023 - 22:36 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.086.224 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL