'Kıyafetin çok açık...' Türk turistin üstünü örttüler

Çatal, yaşadığı olayı Youtube kanalından paylaştı.
Kıyafeti yüzünden uyarıldı
Zeynep Sıla Çatal, Dubai’de gittiği bir mekanda kıyafetinin çok açık olduğu için uyarıldığını söyledi. Çatal, “Bir mekana girdik, kıyafetim çok açık olduğu için üzerime şal örttüler. Ben de şok oldum. Burada çok katı kurallar var. Kıyafetinize çok dikkat etmeniz gerekiyor” dedi.
Youtube kanalından paylaştı
Çatal, Dubai’deki gezisini Youtube kanalından takipçileriyle paylaştı. Çatal, videoda Dubai’nin lüks yaşamını, alışveriş merkezlerini, çöl safarisini ve diğer turistik yerleri gösterdi. Çatal, videonun sonunda ise kıyafet müdahalesine uğradığı olayı anlattı. Çatal, “Burada çok güzel vakit geçirdik ama biraz da zorlandık. Buranın kültürüne saygı duymak gerekiyor. Ama ben de kendimi ifade etmek istiyorum. Bu yüzden biraz çatışma yaşadık” dedi.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.