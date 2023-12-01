Eskibedil Mahallesi'nde okul servisinden inip yolun karşısına geçmeye çalışan M.A. (12) isimli kız öğrenciye E.E idaresindeki otomobil çarptı.Kazada yaralanan M.A, sağlık ekiplerince önce Akyazı Devlet Hastanesine, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Sağ bacağında ve dişlerinde kırıklar olan öğrenci, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.Öte yandan, kaza öncesinde öğrencinin yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve otomobilin geliş anı güvenli kameralarına yansıdı.
- Asayiş
12 yaşındaki kız kazada yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çaptığı çocuk yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.