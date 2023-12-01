Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Bugün güzel bir galibiyet aldık. Çalışmalarımızın karşılığını, çocukların emeklerinin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Ligin ikincisi olan Kocaelispor gibi güçlü bir takımı kendi sahasında 3-0 gibi net skorla yenmek bizi oldukça memnun etti, mutlu etti. Bu maç burada bitti. Önemli olan bu maçta kazançlarımızı, özgüvenimizi, motivasyonumuzu bundan sonraki maçlara taşımak. Lig uzun bir maraton. Yalnızca 3 puan aldık. Bundan sonraki maçlara taşırsak, bu galibiyet bizim için önemli olacak. İlk yarısından sonuna kadar belli bölümlerde oyunun kontrolünü aldık, iyi oynadık, iyi pas yaptık, topa hakim olduk. Bazı bölümlerde de Kocaelispor sağdan ve soldan ortalarla yüklendi. Ama 3-0 kazanmak bizi mutlu etti. Öndelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Ümraniye camiasına hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir galibiyetti” sözlerini kaydetti.
- Spor
Mustafa Gürsel: “Güzel bir galibiyet aldık”
Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.