TARAFTAR ÖFKELİ, SICAĞI SICAĞINA YORUMLAR: BANDIRMA HAFTAYA İÇİMİZDEN GEÇER

dalgacı53 - ne oldu beyler ya, bu takım lig 2.si değil mi?.. Siz hakan Yağcıoğlu’na na ne bakıyorsunuz adam hayata muhalif…

Rusyali – KOUKAOU, FOFANA, ATABEY ÇİÇEK, YUSUF ABDİOĞLU, DOUGLAS TANKE… Bu adamlar KOCAELISPOR’DA mümkün değil oynayamaz.

Körfez - Gelecek hafta Bandırmaspor içimizden geçer gider

Kamil - Kocaelispor'un hurdaları bu akşam iyice belli oldu..

Rusyali - Atabey denilen adam kim ya… La bak işine gazeteci. Kocaelispor’dan çekin elinizi, başlatmayın şimdi teknik çakallığınıza. Takım 2. Sen ne boş yapıyorsun…

KULÜBÜN RESMİ SİTESİNE GELEN YORUMLAR

Ali Kurt- Kaza değil intihardır. Bu maç en çok da Ertuğrul hocaya yazar, Bu maç rakip nasıl analiz edildi merak ediyorum doğrusu. Belli rakip kontradan oynayacak. 0-0’ken iki basit gol atacakken kahraman olma hevesi sonrası iki kopya gol belki de facia olacaktı. Rakip de 1 puan alsam yeter dediği maçtan 3-0 galip ayrılıyor. Yakışmadı bu oyun anlayışı ile ilk yarı ilk iki de zor bitiririz biz yazık vallahi yazık. Ha maç kaybedilir kazanılır buna lafımız yok çünkü bu lig de herkes herkesi yenecek durumda çünkü garip bir lig ortada. Ama sen maç seçersen her maçı final görmezsen olacağı bu cumanın gelişi Perşembeden belli olur misali kusura bakmayın kendinize gelin. Yönetim acilen devre arasını iyi planlamalı yoksa süper lig öyle kolay gelmez bu lig de bir bakmışsın play off dışına kalmışsın bize ağır bir ders olur inşallah…

-Kendi sahamızda bu yenilgi akıl tutulması...

Murat Cüneyt Koçak- Tebrikler Ümraniyespor

Naci Çevik- İlk yarı bitiminde 4. Olursak şanslıyız

Ahmet Samoğlu Ulağ- Vay be

Fedayi Krdğ- Tebrikler Ümraniye spor….

Sıkı Hayran Bilal Akdemir-Bandırmaspor a da yenilirsen süper ligi unut Kocaelispor…

Mustafa Onur-Bu akşam top Kocaelispor’u sevmedi