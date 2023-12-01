Trendyol 1. Lig: Adanaspor: 0 - Çorum FK: 3

Maçtan dakikalar
21. dakikada Toure’nin attığı uzun pasta savunma arkasına sarkan Geraldo, sağ tarafta boş koşu yapan Ozan’a topu aktardı. Ozan Sol meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Geraldo ceza sahası içinde gelişine vuruş yaparak topu filelere yolladı. 2-0
54. dakikada Ahmet Sagat'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top ağlara gitti. 3-0
Hakemler: Mehmet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Onur Gülter
Adanaspor: Ahmet Said, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk (Cem Güzelbay dk. 79), Evren Korkmaz, Feyzi Yıldırım, Kubilay Aktaş (Burhan Tuzun dk. 68), D.Oberlin (E. Ayuk dk. 79), C.Diakite (Harun Alpsoy dk. 79), A.Dabo, Metehan Altunbaş (Hakkı Türker dk. 46), J.Fernandes
Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Öztürk, Batuhan Yılmaz, Mutlu Aksu Doğan, Serhat Kot
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Çorum FK: Hüseyin, Kerem Kalafat, M. Ologo, Z. Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Gökhan Karadeniz dk. 68), M. Nalepa (Murat Yıldırım dk. 82), Geraldo (Eren Aydın dk. 39), Ozan Sol (Ahmet İlhan Özek dk. 82), Ahmet Sagat (Verheijdt dk. 67)
Yedekler: Ali Türkan, Suat Kaya, Berkay Değirmencioğlu, Adem Doğan, Atakan Cangöz
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Ozan Sol (dk. 20), Geralto (dk. 29), Ahmet Sagat (dk. 54)
Sarı kartlar: Cem (Adanaspor), Gökhan, Nalepa, Murat (Çorum FK)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.