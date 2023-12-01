Trendyol Süper Lig: Hatayspor: 3 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Bünyamin'in sağdan ortasında topla buluşan Buksa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
60. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Erce kornere çeldi.
63. dakikada Antalyaspor kalecisi Helton Leite'nin yumruklayarak uzaklaştırdığı top önünde kalan Kerim Alıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
71. dakikada Ghoulam'ın sol kanattan ortasında kale önünde topa dokunan Kilama, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
85. dakikada Rivas'ın ceza alanı içerisindeki müdahalesinde Buksa'nın yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.
88. dakikada beyaz noktanın başına geçen Buksa, topu ağlara yolladı. 3-3
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, İlker Takpak
Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam (Burak Bekaroğlu dk. 83), Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Massanga-Matondo (Görkem Sağlam dk. 90+4), Ömer Faruk Beyaz (Aburjania dk. 75), Rivas (Hodzic dk. 90+5), Dele Bashiru, Strandberg (Joelson Fernandes dk. 75), Lamkel Ze
Yedekler: Bekaj, Engin Can, Maksimovic, Recep Burak Yılmaz, Rayane Aabid
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo (Bytyqi dk. 80), Veysel Sarı, Bünyamin (Ufuk Akyol dk. 75), Erdal Rakip (Kaluzinski dk. 46), Saric (Assombalonga dk. 75), Van de Streek (Safuri dk. 68), Jehezkel, Larsson, Buksa
Yedekler: Ataberk, Mustafa Erdilman, Holtmann, Ege Bilsel, Harun Toprak
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Strandberg (dk. 19), Kerim Alıcı (dk. 63), Kilama (dk. 71) (Hatayspor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 35), Buksa (dk. 57 ve 88) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Volkan Demirel (Hatayspor)
Sarı kartlar: Massanga-Matondo, Cengiz Demir (Hatayspor), Veysel Sarı, Safuri (Antalyaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.