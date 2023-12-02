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MASAK takibe almıştı... Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı!

MASAK'ın 'kara para' incelemesi başlattığı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Söz konusu kararı gazetemiz yazarı Murat Ağırel duyurdu.
MASAK takibe almıştı... Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı! mask

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından, lüks yaşamlarını sergileyerek ünlü olan sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.Gazetemiz yazarı Murat Ağırel; Eylül Öztürk, Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'ün de aralarında olduğu 14 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına el konulmasının ardından, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldığını aktardı.Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını öğrendim."

Kaynak: cumhuriyet
# Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, soruşturma, cumhuriyet, Özlem Öz

02 Ara 2023 - 00:31 - Asayiş

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